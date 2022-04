Volkswagen und BP starten Aufbau von Schnellladesäulen in Europa

Volkswagen und der Ölmulti BP haben mit der Einweihung der ersten Ladesäule in Düsseldorf Ende April ihre strategische Partnerschaft begonnen. Das Ziel sei, den Zugang zu Lademöglichkeiten von Elektrofahrzeugen in den wichtigsten europäischen Märkten zu verbessern, erklärten die Partner. Dazu solle bis 2024 ein schnelles Ladenetz in ganz Europa aufgebaut werden.

Die eingesetzten „Flexpole“-Ladestationen von Volkswagen verfügen über je zwei Ladepunkte und ein integriertes Batteriespeichersystem. Die Notwendigkeit leistungsstarker Netzanschlüsse entfällt durch das System: Die Flexpole-Ladestationen können direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen werden, ein spezieller Transformator oder Bauarbeiten sind nicht erforderlich. „Dadurch werden die Installationszeiten erheblich verkürzt, während gleichzeitig eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 150 kW erreicht werden kann. Je nach Fahrzeugmodell kann so für eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern in nur 10 Minuten nachgeladen werden“, so Volkswagen.

Im ersten Schritt sollen in den nächsten zwei Jahren bis zu 4000 zusätzliche Ladepunkte an deutschen Standorten der BP-Tankstellen-Tochter Aral und BP-Standorten in Großbritannien installiert werden. Bis Ende 2024 könnten insgesamt bis zu 8000 Ladepunkte in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländern entstehen, heißt es.

„Im vergangenen Jahr haben wir mehr E-Fahrzeuge in der Region verkauft als jeder andere Automobilhersteller. Unsere Investitionen – von der Software über die Batterien bis hin zu den Ladesäulen – sind Teil unserer Strategie, die individuelle Mobilität sicherer, komfortabler und vollständig klimaneutral zu gestalten. Die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft erfordert eine enge Zusammenarbeit über Grenzen und Sektoren hinweg. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit BP, um den Ausbau des Schnellladenetzes in ganz Europa zu beschleunigen“, sagte Volkswagen -Vorstandschef Herbert Diess.

Das Laden von Elektrofahrzeugen sei einer der wichtigsten Treiber für den Wandel von BP hin zu einem „integrierten Energieunternehmen“, sagte BP-CEO Bernard Looney. „Deshalb sind wir so begeistert von unserer Partnerschaft mit Volkswagen. Wenn man einen der weltweit führenden Automobilhersteller und einen der weltweit führenden Energiekonzerne zusammenbringt, dann ergibt sich daraus großes Potenzial. Das ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, die Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Europa zu beschleunigen.“

Die Standorte der Ladesäulen werden in die Navigations- sowie auch in weitere interne Apps der Fahrzeuge von VW, Seat/Cupra und Škoda sowie in „Elli“, der Lade-App von Volkswagen, integriert. Jeder Elektroauto-Fahrer kann an den neuen Ladestationen als Teil des BP- und Aral-„pulse“-Netzwerks andocken. Bei der Nutzung können zudem Prämien im Rahmen der BP/Aral-Treueprogramme gesammelt werden.

Im Rahmen ihrer Vereinbarung prüfen Volkswagen und BP laut einer Mitteilung weitere gemeinsame Möglichkeiten, „um zukünftige Lösungen für eine kohlenstoffärmere Mobilität zu bieten“.