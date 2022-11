Polestar 7 könnte erstes in Europa hergestelltes Elektroauto der Marke werden

Polestar, die Elektroauto-Schwestermarke von Volvo, arbeitet an drei weiteren Modellen. Die Produktion erfolgt derzeit in China, demnächst kommt ein Standort in den USA hinzu. Ein bisher nicht bekanntes weiteres Elektroauto könnte in Europa gebaut werden.

„Für uns ist es wichtig, dass wir irgendwann nach Europa kommen. Und das könnte etwa zu dem Zeitpunkt sein, an dem wir mit der Produktion des Polestar 7 beginnen“, sagte CEO Thomas Ingenlath gegenüber Automotive News Europe.

Polestar muss mit seinen Großaktionären Volvo Cars und Geely um Platz in ihren Fabriken verhandeln. Die 2020 gestartete Mittelklasselimousine Polestar 2 rollt in Volvos Taizhou-Fabrik in Luqiao, China, vom Band. Das 2023 kommende sportliche SUV Polestar 3 wird in Volvos US-Werk in der Nähe von Charleston, South Carolina, sowie in Chengdu, China, gefertigt.

Das 2024 erwartete mittelgroße SUV Polestar 4 soll im Geely-Werk in Hangzhou Bay, China, hergestellt werden. Die bis Mitte des Jahrzehnts kommende Sportlimousine Polestar 5 und den Roadster Polestar 6 will der Anbieter in einer Fabrik in Chongqing, China, produzieren. Dieses Werk wird von Polestar betrieben und soll 2024 eröffnet werden.

Auf die Frage, wo Polestar seiner Meinung nach am besten in das europäische Netzwerk von Volvo passt, das Werke in Schweden, Belgien und ab 2026 in der Slowakei umfasst, sagte Ingenlath: „Es liegt an Volvo, zu entscheiden, wo sie die Fahrzeuge auf der Plattform einsetzen und wo sie gebaut werden.“

Um was für ein Fahrzeug es sich beim Polestar 7 handeln wird, bleibt abzuwarten. Vom Polestar 2 hat die Marke kürzlich in Luqiao das 100.000. Exemplar produziert. Polestar ist mittlerweile in 27 Ländern aktiv. Vor dem Polestar 2 hatte die Marke 2019 das bereits wieder ausgelaufene limitierte Hybrid-Coupe Polestar 1 auf den Markt gebracht. Alle weiteren Modelle sollen reine Stromer werden, bis Mitte des Jahrzehnts sind mehrere Neueinführungen geplant.