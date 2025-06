BMW testet Prototypen des neuen iX3, bis zu 800 Kilometer Reichweite

Die Serienentwicklung für das erste Modell auf BMWs Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ist laut den Bayern auf der Zielgeraden. Prototypen der nächsten Generation des iX3 durchlaufen demnach aktuell ihr Erprobungsprogramm im südfranzösischen Miramas. Das SUV soll im September bei der IAA Mobility 2025 in München seine Weltpremiere feiern und ab Ende des Jahres im neuen BMW-Group-Werk in Debrecen (Ungarn) vom Band rollen.

„Mehr Reichweite, schnelleres Laden, ein völlig neues Anzeige- und Bedienkonzept und die Intelligenz von vier Superbrains – das macht die Neue Klasse aus. Mit dem nächsten BMW iX3 als erstem Modell der neuen Fahrzeuggeneration haben wir jede Technologie grundlegend weiterentwickelt, mit dem klaren Ziel: BMW typische Fahrfreude auf ein völlig neues Level zu heben“, sagt Mike Reichelt, Leiter Neue Klasse bei der BMW Group. „Jetzt bringen wir mit dem komplett neuen BMW iX3 unseren revolutionären Technologiebaukasten erstmals in Serie und können es selbst kaum erwarten, ihn auf der Straße zu sehen. Unabhängig von der Antriebsform werden alle zukünftigen BMW Modelle von den Innovationen und Technologie-Clustern der Neuen Klasse profitieren.“

Der neue Technologiebaukasten bringt laut BMW insbesondere das Anzeige- und Bedienkonzept „BMW Panoramic iDrive“, einen vollelektrischen Antrieb der sechsten Generation („Gen6“), eine erhöhte Reichweite und besonders schnelles Laden sowie den Steuerungscomputer „Heart of Joy“ und den Software-Stack „BMW Dynamic Performance Control“, die „das fahrdynamische Potenzial elektrischer Antriebe auf ein neues Niveau“ heben sollen.

Das Hochvoltbatterie-Konzept für die Gen6 ist den Entwicklern zufolge grundlegend neu und biete gemeinsam mit dem überarbeiteten elektrischen Antriebsmaschinenportfolio „das Optimum für alle Fahrzeugsegmente“. Die Gen6 komme im BMW iX3 erstmals zum Einsatz und finde danach Anwendung in allen Fahrzeugsegmenten. Das Herzstück der Hochvoltbatterie, die BMW-Rundzelle, weise eine im Vergleich zu den bisherigen prismatischen Zellen um 20 Prozent höhere Energiedichte auf. Die Zellen werden dabei direkt in die Hochvoltbatterie integriert und diese übernimmt eine tragende Rolle in der Karosseriestruktur der Neuen Klasse.

„Die Gen6 ermöglicht einen Weitsprung für unsere Kunden“

„Die Gen6 ermöglicht einen Weitsprung für unsere Kunden und der BMW iX3 profitiert als Erstes: Mit einer Peak-Ladeleistung von maximal 400 kW können unsere Kunden in nur 10 Minuten maximal mehr als 350 Kilometer Reichweite (WLTP) nachladen“, so BMW. „Die Ladeperformance und die Ladekurve lassen sich mit der Gen6 auch live über die my BMW App verfolgen. Ein Wegbereiter für das schnelle Laden ist der Einsatz der 800 Volt Technologie. Natürlich ist auch das Laden an 400 Volt DC-Ladepunkten weiterhin möglich.“

Der hohe Energieinhalt der Hochvoltbatterie soll gemeinsam mit einer effizienten Auslegung des Antriebs und des Gesamtfahrzeugs eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglichen.

Mit Anlauf des neuen iX3 stehen auch bidirektionale Lade-Funktionen zur Verfügung. Dank Vehicle-to-Load (V2L) wird das E-Auto zur mobilen Powerbank (bis 3,7 kW Entladeleistung in Europa) und liefert Energie für einen oder mehrere Verbraucher. Mit der Fähigkeit zum bidirektionalen Laden wird der iX3 zudem zum Energiespeicher zu Hause: „Vehicle-to-Home (V2H) hilft dem Kunden Kosten zu sparen. Vehicle-to-Grid (V2G) setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Integration des Fahrzeugs in den Energiemarkt geht. Beide Funktionen leisten einen Beitrag zur Reduktion von Emissionen und für die Nutzung regenerativer Energien“, heißt es.

Ein großer Teil der von BMW in den letzten Jahren eingereichten Patentanmeldungen ist laut dem Premiumautobauer im Zusammenhang mit der Entwicklung von Technologien für die Neue Klasse entstanden. Beispielsweise in der Projektionstechnologie beim „BMW Panoramic Vision“, bei den Steuerungsfunktionen des Steuergeräts „Heart of Joy“, im Batteriemanagement- und Zellkontaktiersystem des Hochvoltspeichers, in der neuen E-Maschine und beim neuen, zonalisierten Bordnetz.