Green NCAP: BYD- und Cupra-Elektroautos im Wintervergleich mit BMW-Benzinern

Die jüngsten Tests von Green NCAP zeigen, welche Kompromisse Fahrer von Elektro- und Benzinfahrzeugen im Alltag eingehen müssen. Untersucht wurden das chinesische SUV BYD Sealion 7 und der spanische Kompaktwagen Cupra Born mit E-Antrieb sowie die BMW-Benziner 5er und X2. Ziel war es, ein möglichst realistisches Bild von Effizienz, Umweltwirkung und Alltagstauglichkeit zu liefern.

Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen praxisnahe Kriterien des Fahrerlebnisses. Bei den Elektroautos analysierte Green NCAP unter anderem Ladeleistung, Reichweite und den Einfluss der Innenraumheizung. Bei den Verbrennern lag der Fokus auf realem Kraftstoffverbrauch. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere kalte Temperaturen bei allen Antriebsarten spürbare Nachteile mit sich bringen.

Der BYD Sealion 7, ein großes Elektro-SUV mit 82,5 kWh nutzbarer Batteriekapazität, bewältigt den Winter laut den Tests vergleichsweise gut. Seine Reichweite sinkt im gemischten Fahrbetrieb von 400 Kilometern bei warmen Bedingungen auf 337 Kilometer bei Kälte, was einem Rückgang von rund 16 Prozent entspricht.

Zur soliden Winterperformance tragen laut Green NCAP eine effektive Vorklimatisierung und gute Wärmespeicherung bei. Kritik gibt es beim Schnellladen: Zwar erreichte das Fahrzeug kurzzeitig die angegebene Maximalleistung von 150 kW, doch der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauerte etwa acht Minuten länger als die offiziell angegebenen 32 Minuten. Diese Abweichung führte zu einer Bewertung als „schwach“ in dieser Kategorie. Insgesamt erhielt der Sealion 7 vier Sterne und 73 Prozent im Nachhaltigkeitsrating.

Deutlich stärker leidet der kleinere Cupra Born unter Kälte. Das 60-kWh-Akkupack ermöglicht im Warmen bei kombinierter Nutzung eine Reichweite von 328 Kilometern, die im Winter auf 221 Kilometer schrumpft – ein Minus von 33 Prozent. Positiv fiel die hohe Genauigkeit der Verbrauchsanzeigen auf.

Im Labor ermittelte Green NCAP für den Born einen Verbrauch von 27,1 kWh/100 km auf der Autobahn, 17,9 kWh/100 km im gemischten Betrieb und 13,8 kWh/100 km im Stadtverkehr. Beim BYD dagegen wurden ungenaue Anzeigen festgestellt – empfohlen wird ein Software-Update, um Fahrern verlässliche Informationen zu liefern.

Verbrenner bieten Berechenbarkeit auf Kosten von CO2

Bei den Benzinern zeigt sich ein anderes Bild. Der BMW 520i und der X2 sDrive20i liefern im Vergleich zu den Elektroautos vorhersehbare Verbrauchswerte. Beide erhielten für Verbrauch und Reichweite die Einstufung „ausreichend“.

Da Verbrennungsmotoren Abwärme für die Innenraumheizung nutzen, steigt der Verbrauch im Winter nur moderat. Beim 5er erhöht er sich von 6,8 auf 8,1 Liter pro 100 Kilometer, beim X2 von 7,1 auf 8,0 Liter. Dies bewertet Green NCAP als moderat und für die Fahrer gut kalkulierbar.

Im Bereich Luftreinhaltung schneiden beide BMWs gut ab. Mit 6,5 beziehungsweise 6,6 von 10 Punkten im „Clean Air Index“ zeigen sie laut Green NCAP, was moderne Abgasnachbehandlung leisten kann, um lokale Schadstoffe niedrig zu halten.

Beim Gesamtnachhaltigkeitsrating offenbart sich eine klare Lücke zwischen den Antriebsarten: Der BYD Sealion 7 profitiert von fehlenden lokalen Emissionen, effizientem Energieeinsatz und einem vergleichsweise grünen europäischen Strommix. Der Cupra Born erreicht mit 86 Prozent sogar viereinhalb Sterne.

Die beiden BMW-Benziner bleiben trotz fortschrittlicher Abgastechnik unter der Drei-Sterne-Marke. Mit 46 und 49 Prozent sowie jeweils zweieinhalb Sternen begrenzen die unvermeidbaren CO₂-Emissionen aus fossilen Kraftstoffen ihre Bewertung deutlich und unterstreichen den Testern zufolge den langfristigen Umweltvorteil elektrischer Antriebe.

Das Fazit von Green NCAP

„Mit dem Sealion 7 und dem Born bieten BYD und Cupra äußerst attraktive Optionen, die starke Leistung mit geringeren Umweltbelastungen verbinden – ein Gewinn für viele Käufer. Wie bei allen Elektrofahrzeugen sollten Fahrer jedoch beachten, dass sich die Reichweite unter kalten Winterbedingungen erheblich verringern kann“, so Aleksandar Damyanov von Green NCAP.

„Umgekehrt bieten BMWs eine vorhersehbare Reichweite und den Komfort einer einfachen Betankung, bleiben jedoch an den mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe verbundenen CO2-Ausstoß gebunden. Der Fokus der Branche muss sich nun auf die Perfektionierung des Wärmemanagements von Elektrofahrzeugen richten, um die Reichweitenangst bei kaltem Wetter zu beseitigen.“