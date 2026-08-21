Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Import von AUDI-Elektroautos in Deutschland birgt rechtliche Risiken
Ein Importeur bietet die Modelle AUDI E5 Sportback und E7X in Deutschland an. Die E-Autos wurden aber eigentlich nur für China entwickelt. Mehr »
Neue Mercedes C-Klasse: Plug-in-Hybride schaffen bis zu 100 Kilometer elektrisch
Die Mercedes C Klasse startet umfassend überarbeitet mit neuen Antrieben, mehr Digitaltechnik und bis zu 100 Kilometern Elektro-Reichweite. Mehr »
Renaults Zukunftsplan: Klassiker, Ikonen und komplett neue Modelle
CEO Fabrice Cambolive betont bei Renault den aktuellen Fokus auf neue Modelle sowie eine 100-prozentige Elektrifizierung bis zum Jahr 2030. Mehr »
Reparaturen bei E-Autos: Das treibt die Kosten laut der Allianz
E-Autos sind laut der Allianz nach Unfällen nicht grundsätzlich teurer zu reparieren. Für hohe Kosten sorgen oft junge Pkw und Batterien. Mehr »
Neuer Tesla Roadster könnte laut Berichten im August vorgestellt werden
Tesla könnte den neuen Roadster laut Berichten im August 2026 zeigen. Termin, Serienstart und Europa-Pläne sind bislang nicht bestätigt. Mehr »
Renault 5 E-Tech elektrisch wird 1710 Euro günstiger, künftig ab 26.290 Euro bestellbar
Renault senkt die Preise des Renault 5 E-Tech elektrisch um 1710 Euro. Der Einstieg kostet bei dem Elektroauto künftig nur noch 26.290 Euro. Mehr »
Studie: Autoindustrie baut deutlich mehr Stellen ab als durch E-Mobilität erwartet
Der Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie fällt laut Studie deutlich stärker aus, als es die Transformation zur E-Mobilität erklärt. Mehr »
Megawatt-Laden für E-Autos laut Fraunhofer-Forscher "nicht der entscheidende Punkt"
Andreas Hensel vom Fraunhofer ISE sieht Megawatt-Laden für Elektroautos primär als Marketinginstrument, der Engpass liege beim Netzanschluss. Mehr »
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