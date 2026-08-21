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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Import von AUDI-Elektroautos in Deutschland birgt rechtliche Risiken

AUDI-E5-Sportback-1 Ein Importeur bietet die Modelle AUDI E5 Sportback und E7X in Deutschland an. Die E-Autos wurden aber eigentlich nur für China entwickelt. Mehr »

Neue Mercedes C-Klasse: Plug-in-Hybride schaffen bis zu 100 Kilometer elektrisch

Mercedes-Benz-C-300-e-Limousine-Plug-In-Hybrid-_web-002 Die Mercedes C Klasse startet umfassend überarbeitet mit neuen Antrieben, mehr Digitaltechnik und bis zu 100 Kilometern Elektro-Reichweite. Mehr »

Renaults Zukunftsplan: Klassiker, Ikonen und komplett neue Modelle

Renault-Embleme CEO Fabrice Cambolive betont bei Renault den aktuellen Fokus auf neue Modelle sowie eine 100-prozentige Elektrifizierung bis zum Jahr 2030. Mehr »

Reparaturen bei E-Autos: Das treibt die Kosten laut der Allianz

Mercedes-EQB-1.-Generation E-Autos sind laut der Allianz nach Unfällen nicht grundsätzlich teurer zu reparieren. Für hohe Kosten sorgen oft junge Pkw und Batterien. Mehr »

Neuer Tesla Roadster könnte laut Berichten im August vorgestellt werden

Tesla-Roadster Tesla könnte den neuen Roadster laut Berichten im August 2026 zeigen. Termin, Serienstart und Europa-Pläne sind bislang nicht bestätigt. Mehr »

Renault 5 E-Tech elektrisch wird 1710 Euro günstiger, künftig ab 26.290 Euro bestellbar

Renault-5-E-Tech-Electric Renault senkt die Preise des Renault 5 E-Tech elektrisch um 1710 Euro. Der Einstieg kostet bei dem Elektroauto künftig nur noch 26.290 Euro. Mehr »

Studie: Autoindustrie baut deutlich mehr Stellen ab als durch E-Mobilität erwartet

Produktion-VW-ID.3-Zwickau- Der Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie fällt laut Studie deutlich stärker aus, als es die Transformation zur E-Mobilität erklärt. Mehr »

Megawatt-Laden für E-Autos laut Fraunhofer-Forscher "nicht der entscheidende Punkt"

Andreas Hensel vom Fraunhofer ISE sieht Megawatt-Laden für Elektroautos primär als Marketinginstrument, der Engpass liege beim Netzanschluss. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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