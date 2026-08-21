Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ein Importeur bietet die Modelle AUDI E5 Sportback und E7X in Deutschland an. Die E-Autos wurden aber eigentlich nur für China entwickelt. Mehr »

Die Mercedes C Klasse startet umfassend überarbeitet mit neuen Antrieben, mehr Digitaltechnik und bis zu 100 Kilometern Elektro-Reichweite. Mehr »

CEO Fabrice Cambolive betont bei Renault den aktuellen Fokus auf neue Modelle sowie eine 100-prozentige Elektrifizierung bis zum Jahr 2030. Mehr »

E-Autos sind laut der Allianz nach Unfällen nicht grundsätzlich teurer zu reparieren. Für hohe Kosten sorgen oft junge Pkw und Batterien. Mehr »

Tesla könnte den neuen Roadster laut Berichten im August 2026 zeigen. Termin, Serienstart und Europa-Pläne sind bislang nicht bestätigt. Mehr »

Renault senkt die Preise des Renault 5 E-Tech elektrisch um 1710 Euro. Der Einstieg kostet bei dem Elektroauto künftig nur noch 26.290 Euro. Mehr »

Der Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie fällt laut Studie deutlich stärker aus, als es die Transformation zur E-Mobilität erklärt. Mehr »

Andreas Hensel vom Fraunhofer ISE sieht Megawatt-Laden für Elektroautos primär als Marketinginstrument, der Engpass liege beim Netzanschluss. Mehr »