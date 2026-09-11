Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
VW ID. Polo stark nachgefragt und auf Monate ausverkauft
Die Nachfrage nach dem E-Kleinwagen ID. Polo ist hoch. VW bestätigt, dass die Kapazitäten im Werk Martorell zu längeren Lieferzeiten führen. Mehr »
Amazon übernimmt erste Mercedes eActros 600 in Deutschland
Mercedes-Benz Trucks übergibt 27 eActros 600 an Amazon. Bis Ende des Jahres 2026 sollen mehr als 50 Elektro-Lkw auf deutschen Straßen fahren. Mehr »
Elektrisches Vision-O-Konzept als Nachfolger für Octavia und Superb?
Skoda prüft derzeit, ob die Serienversion des elektrischen Vision-O-Konzepts sowohl den Octavia als auch den Superb ersetzen könnte. Mehr »
Mitsubishi Eclipse Cross schafft mit neuer Batterie bis zu 650 Kilometer
Mitsubishi erweitert den elektrischen Eclipse Cross um 67-kWh- und 89-kWh-Batterien mit bis zu 472 beziehungsweise 650 km WLTP-Reichweite. Mehr »
Ionity eröffnet 200. Schnelllade-Standort in Deutschland
Ionity hat in Karlsruhe den 200. Standort in Deutschland eröffnet. Damit betreibt man deutschlandweit nun über 1500 High-Power-Ladepunkte. Mehr »
US-Spezialist: Festkörpertechnologie befindet sich an einem Wendepunkt
Trotz Hürden bei der Herstellung konzentriert sich das US-Startup Factorial verstärkt auf die Skalierung der Festkörperbatterie-Produktion. Mehr »
30.000 Kilometer und 350 Schnellladungen: BYD demonstriert Haltbarkeit neuer Batterie
Die E-Limousine Yangwang U7 hat einen 30.000-Kilometer-Test absolviert. Die Akkukapazität sank nach 350 Schnellladevorgängen nur um 1,3 %. Mehr »
Audi A2 e-tron vorgestellt: Elektro-Kompakter startet ab 38.200 Euro
Audi bringt 2026 den A2 e-tron auf den Markt. Das kompakte Elektroauto bietet bis 646 km Reichweite und kostet in Deutschland ab 38.200 Euro. Mehr »
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