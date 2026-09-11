Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die Nachfrage nach dem E-Kleinwagen ID. Polo ist hoch. VW bestätigt, dass die Kapazitäten im Werk Martorell zu längeren Lieferzeiten führen. Mehr »

Mercedes-Benz Trucks übergibt 27 eActros 600 an Amazon. Bis Ende des Jahres 2026 sollen mehr als 50 Elektro-Lkw auf deutschen Straßen fahren. Mehr »

Skoda prüft derzeit, ob die Serienversion des elektrischen Vision-O-Konzepts sowohl den Octavia als auch den Superb ersetzen könnte. Mehr »

Mitsubishi erweitert den elektrischen Eclipse Cross um 67-kWh- und 89-kWh-Batterien mit bis zu 472 beziehungsweise 650 km WLTP-Reichweite. Mehr »

Ionity hat in Karlsruhe den 200. Standort in Deutschland eröffnet. Damit betreibt man deutschlandweit nun über 1500 High-Power-Ladepunkte. Mehr »

Trotz Hürden bei der Herstellung konzentriert sich das US-Startup Factorial verstärkt auf die Skalierung der Festkörperbatterie-Produktion. Mehr »

Die E-Limousine Yangwang U7 hat einen 30.000-Kilometer-Test absolviert. Die Akkukapazität sank nach 350 Schnellladevorgängen nur um 1,3 %. Mehr »

Audi bringt 2026 den A2 e-tron auf den Markt. Das kompakte Elektroauto bietet bis 646 km Reichweite und kostet in Deutschland ab 38.200 Euro. Mehr »