Nach Renault, Hyundai und Nissan will auch Kia seine Stromer mit einer neuen Aktion attraktiver machen. Hintergrund ist die deutsche Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“, die auf bis zu 6000 Euro steigen soll. Noch fehlt für die Aktualisierung der von Bund und Branche finanzierten Förderung die Genehmigung der EU – bis diese da ist, springt mit Kia nun ein weiterer Hersteller selbst ein.

Um die Kunden nicht noch länger warten zu lassen, garantiere Kia Deutschland gemeinsam mit teilnehmenden Kia-Händlern die vorgesehene neue Kaufprämie für Elektroautos in Höhe von 6000 Euro schon jetzt in vollem Umfang. Dies gelte für alle ab dem 30. Januar geschlossenen Kaufverträge für noch nicht zugelassene Neufahrzeuge. „Unsere reichweitenstarken, voll alltagstauglichen Elektromodelle stoßen auf sehr großes Interesse. Deshalb geben wir den Kunden das Signal: Jetzt starten, nicht mehr warten“, so Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. „Sollte der erhöhte staatliche Anteil nicht rückwirkend gezahlt werden, gleicht Kia die Differenz aus.“

Die Bundesregierung hat im November letzten Jahres mit Autoherstellern vereinbart, den Umweltbonus für Elektroautos bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro auf 6000 Euro zu erhöhen – bisher gibt es 4000 Euro. Für teurere Fahrzeuge bis zu einer Grenze von 65.000 Euro soll die Prämie auf 5000 Euro steigen. Derzeit steht die beihilferechtliche Prüfung des höheren Zuschusses durch die EU-Kommission aus, was das Genehmigungsverfahren verzögert.

Kia hat derzeit zwei Elektroautos im Angebot – den SUV-Crossover e-Soul und das Kompakt-SUV e-Niro. Der regulär ab 33.990 Euro angebotene e-Soul ist in zwei Antriebsvarianten erhältlich: Das Grundmodell mit 39,2-kWh-Batterie und 100 kW (136 PS) Leistung hat eine Reichweite von 276 Kilometern nach WLTP. Die Top-Version mit 64-kWh-Batterie und 150 kW (204 PS) bietet eine Reichweite von 452 Kilometern.

Der ohne Prämie mindestens 35.290 Euro kostende Kia e-Niro steht ebenfalls in zwei Motorisierungen bei den Händlern: Das Basismodell mit 100 kW (136 PS) Leistung hat eine Batteriekapazität von 39,2 kWh und eine Reichweite von 289 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Die stärkere Version mit 150-kW-Motor (204 PS) und 64-kWh-Batterie schafft mit einer Ladung bis zu 455 Kilometer.