BMW bringt ab diesem Jahr neue Elektroautos auf den Markt, hinzu kommen weitere Plug-in-Hybridmodelle. Zum Marktstart der fünften Generation seines Elektrifizierungs-­Baukastens erweitert der Konzern das Angebot von BMW Charging und MINI Charging. Man wolle den Kunden beim Laden zu Hause, am Arbeitsplatz und an öffentlichen Strom-Tankstellen Lösungen und digitale Services für einfaches und komfortables Laden zur Verfügung stellen, so das Unternehmen.

„Der Markterfolg der Elektromobilität hängt ganz entscheidend von der Verfügbarkeit passender Lade­lösungen ab. Unsere Kunden lieben die Leichtigkeit des elektrischen Fahrens, und die unvergleichliche emissionsfreie Dynamik. Wir sorgen dafür, dass auch das Laden für unsere Kunden komfortabel und einfach ist“, erklärt Peter Henrich aus dem Produktmanagement von BMW.

Bereits zur Einführung des Batterie-Kleinwagens i3 im Jahr 2013 hatte BMW mit „360° Electric“ ein E-Mobilitäts-Kundenangebot aufgelegt. BMW Charging gehe nun bei den neuen Elektroautos einen Schritt weiter. So könnten Kunden zum Anlauf des BMW iX3 beispielsweise schon bei der Konfiguration eine individuelle Ladelösung zusammenstellen, die sie dann geliefert oder installiert bekommen – „vom Eigenheimbesitzer über den ‚Laternenparker‘ bis hin zum Betreiber einer gewerblichen Flotte von Elektrofahrzeugen“.

Ergänzt werde das Portfolio des Autobauers von „innovativen Konzepten basierend auf den langjährigen Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung und Elektromobilität“. So unterstütze man etwa mit Services wie eDrive Zones und BMW Points Plug-in-Hybrid-Fahrer dabei, ihr Fahrzeug effizient und somit umweltverträglich zu nutzen.

Ladeangebote von BMW

Zu Hause Laden

Für das Laden zu Hause ergänzt BMW sein Angebot mit dem neuen „BMW Flexible Fast Charger“, der erstmals für den iX3 zur Verfügung steht. Über eine wechselbare Adapterlösung ist der Flexible Fast Charger an einer Haushaltssteckdose oder an einer Industrie­steck­dose mit bis zu 11 kW Ladeleistung einsetzbar. Die „BMW Wallbox“ mit bis zu 22 kW Ladeleistung kann optional erworben werden.

Für Kunden, die ihre Ladekosten abrechnen oder eine Wallbox in ihr Home Energy Management integrieren wollen, bietet BMW Charging mit Partnern die smarte „Partner Wallbox“ an. Der Funktionsumfang der Wallbox kann durch Cloud Services er­weitert werden. Alle Ladelösungen können mit einem Festpreis-Installationspaket kombiniert werden. Auch ein Ökostromtarif ist Teil des Angebots.

Öffentliches Laden

Für das Laden im öffentlichen Raum stehe den BMW- und MINI-Fahrern mit der BMW und MINI Charging Card mit rund 450.000 Ladepunkten eines der weltweit größten Ladenetzwerke zur Verfügung. Allein in Deutschland gebe es Zugang zu rund 24.000 Ladepunkten, in Europa seien es über 160.000, wirbt BMW. Eine Ladepunktanzeige in Navigationssystem und App erleichtere die Planung.

Zusammen mit dem Fahrzeug erhalten die Kunden ab dem iX3 die BMW Charging Card inklusive einem einjährigen Ladeabonnement ohne Grundgebühr sowie in der EU ein serienmäßiges Ladekabel für die Nutzung von öffentlichen Ladesäulen. „Mit dieser Ausstattung kann der Kunde europaweit die jeweiligen AC-, DC- und High Power Charging Ladesäulen zu transparenten, einheitlichen und günstigen Preisen nutzen“, verspricht BMW.

Der Fokus von BMW Charging beim besonders schnellen Laden, dem sogenannten „High Power Charging“, liegt auf dem Ladeangebot von Ionity. Die Schnellladestationen des von BMW mitgegründeten Joint Ventures befinden sich an Autobahnen sowie Haupt­verkehrs­achsen und ermöglichen Ladeleistungen von bis zu 350 kW. Dadurch kann beispielsweise der iX3 innerhalb von 34 Minuten auf 80 Prozent nachgeladen werden. Bis 2022 will Ionity über 400 Lade­stationen mit insgesamt 2000 Ladepunkten errichten, anschließend sollen weitere folgen.

Laden am Arbeitsplatz

BMW Charging bündelt auch Ladeangebote für Flottenkunden und Dienstwagennutzer. Von der Bedarfs­analyse über die Installation bis hin zu Betrieb und Abrechnung werde eine ganzheitliche Abdeckung der Ladebedürfnisse gewährleistet, heißt es. Die Fahrzeugnutzer können hier über eine einheitliche Ladekarte abrechnungsfähig zu Hause, in der Arbeit sowie im öffentlichen Raum laden. Hierfür steht für das heimische Laden eine Wallbox mit eichrechtskonformer Abrechnungslösung zur Verfügung. Die Umsetzung der Angebote erfolgt über Partner von BMW.

Eine Pilotanwendung für das Laden am Arbeitsplatz hat BMW im eigenen Haus implementiert: Bis 2021 werden 4100 Ladepunkte an Standorten in Deutschland aufgebaut, von denen rund 50 Prozent öffentlich zugänglich sind. Abrechnungen mit der einheit­lichen BMW Group Corporate Charging Card oder App zum BMW-Mitarbeitertarif sowie weitere Leistungen, wie eine angebundene Heimladefunktion mit einer Wallbox, ergänzen das Projekt. Das Konzept soll in den nächsten Jahren in weiteren europäischen Ländern ausgerollt werden.