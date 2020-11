Das von BMW, Ford, Daimler und Volkswagen gegründete Gemeinschaftsunternehmen für den Aufbau von Schnellladestationen Ionity hat sich bislang auf Stationen entlang europäischer Autobahnen konzentriert. Wie es nach den für Ende dieses Jahres angekündigten 400 Standorten weitergeht, ist noch offen. Einer aktuellen Meldung von Volkswagen nach könnten künftig verstärkt Schnelllader im Stadtgebiet installiert werden.

In Wolfsburg ist am Mittwoch ein weiterer „Schnellladepark“ von Ionity ans Netz gegangen. Es ist bereits der zweite innerhalb des Stadtgebiets, zwei weitere befinden sich laut Volkswagen im Aufbau. Wolfsburg übernehme damit in Deutschland eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Neben normalen Ladesäulen brauche es in den Städten zunehmend auch Schnelllader, um den wachsenden Bedarf zu decken, so das Unternehmen.

Das bisherige Netzwerk von Ionity umfasst inzwischen europaweit fast 300 Stationen und deckt die großen Reiserouten in Europa ab. Die Schnelllader eignen sich aber nicht nur für die Langstrecke, sondern auch für das alltägliche Laden von Elektroautos. In Wolfsburg macht man damit Volkswagen zufolge seit Mitte 2019 gute Erfahrungen. Seitdem versorge die bundesweit erste Ionity-Station im Stadtgebiet die zunehmende Zahl von E-Auto-Fahrern mit Strom.

Mit dem neuen Schnellladepark am Wolfsburger „Forum AutoVision“ kommen nun sechs weitere Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 350 kW hinzu. „Gerade in den Städten müssen wir vermehrt auch auf Schnellladeparks setzen. Es ist gut zu sehen, dass Wolfsburg hier einmal mehr Vorreiter ist“, sagte der E-Mobilitäts-Vorstand der Marke Volkswagen Thomas Ulbrich bei der Eröffnung. Im November soll der Bau von zwei weiteren Ionity-Stationen im Stadtgebiet beginnen (Allerpark, Detmeroder Markt). Insgesamt verfügt Wolfsburg damit in Kürze über insgesamt vier Schnellladeparks.

„Eine Schnellladesäule kann rein rechnerisch rund zehnmal so viele E-Autos mit Strom versorgen wie eine Normalladesäule. Schnellladeparks sind daher eine sehr effektive Methode, die Ladeinfrastruktur zügig auszubauen“, meint Volkswagen. Für die wachsende Zahl der E-Auto-Fahrer ohne private Lademöglichkeit sei es zudem eine sehr komfortable Lösung, da sie je nach Ladeleistung ihr Modell innerhalb kürzester Zeit wieder mit ausreichend Energie versorgen können.

Auch andere Ladeanbieter wollen in Stadtzentren besonders schnelle Strom-Tankstellen vorantreiben. In der Stuttgarter Innenstadt ist im September eine „urbaner Schnellladepark“ der EnBW ans Netz gegangen, der Energieversorger hat weitere Standorte angekündigt. Und in Berlin hat kürzlich Aral einen sogenannten Mobility Hub mit zwei Schnellladesäulen in Betrieb genommen.