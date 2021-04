Der aus der Fusion von PSA und Fiat Chrysler entstandene Autoriese Stellantis setzt bei der Elektrifizierung seiner diversen Marken auch auf mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Die Produktion erster Serienfahrzeuge soll noch in diesem Jahr starten. Ende März präsentierte der weltweit viertgrößte Autohersteller seine Wasserstoff-Pläne.

Man strebe eine führende Rolle in der Autowelt der Zukunft an, dazu gehöre bei den Antrieben neben reiner Elektromobilität mit großen Reichweiten auch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrotechnik, so Stellantis. Diese alternative Antriebsart sei speziell im Bereich leichter Nutzfahrzeuge vielversprechend, da sie die von den Kunden erwarteten Reichweiten, Anhängelasten und Nutzlasten ermögliche.

Stellantis sieht Wasserstoff- und reine Batterie-E-Mobilität als sich ergänzende Lösungen. Die zentralen Vorteile von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Stromern seien lokale Emissionsfreiheit, eine große Reichweite und schnelles Tanken in drei Minuten. Insbesondere in Europa seien umfangreiche Investitionen in Wasserstoff und das dazugehörige Ökosystem geplant.

Die von Stellantis mit mittlerer Leistungsfähigkeit konzipierten Wasserstoff-Elektrofahrzeuge sollen die gleichen Transportfähigkeiten wie Modelle mit Verbrennungsmotor bieten. Als Reichweite werden über 400 Kilometer gemäß der realitätsnahen WLTP-Norm angestrebt. Um die Nutzlastkapazität zu erhalten, werden die Komponenten der Brennstoffzellen-Technik außerhalb des Transportraums untergebracht. Das neue System ist in die bestehende Stellantis-Architektur für leichte Nutzfahrzeuge integriert, mit der in Fahrzeuge unterschiedliche Antriebsarten integriert werden können.

Die in einem ersten Schritt auf die Straßen kommende Technik wird am Opel-Standort Rüsselsheim im dortigen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Kompetenzzentrum von Stellantis entwickelt. Opel wurde 2017 von PSA übernommen, die seitdem mit den Schwestermarken Citroën, DS und Peugeot geteilten Fahrzeugplattformen nutzt Stellantis nun auch für Wasserstoff-Fahrzeuge.

Wasserstoff-Transporter von Citroën, Opel & Peugeot

Konkret sind zunächst Modelle der mittelgroßen Transporter Citroën Jumpy, Peugeot Expert und Opel Vivaro vorgesehen. Vollelektrische Ausführungen dieser Baureihen gibt es bereits, diese werden in Zukunft mit zusätzlicher Technik auch als Wasserstoff-Fahrzeuge angeboten. Die Fahrbatterie wird dabei durch ein kleineres Akkupaket aus plug-in-hybriden Modellen ersetzt und unter den vorderen Sitzen montiert. Die Brennstoffzellen-Komponenten finden vorne im Motorraum oberhalb der E-Antriebs-Technik Platz. Die 700-bar-Wasserstofftanks sind im Fahrzeugboden dort integriert, wo bei den rein elektrischen Versionen die größere Batterie sitzt.

Das Wasserstoff-System ermöglicht laut Erklärungen von Stellantis ohne Leistungseinbußen Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten. Für Spitzenleistung – etwa beim Beschleunigen – werde die Batterie zugeschaltet, sie diene zudem für den Start des Fahrzeugs und „die erste Meile“ (1,61 km). Das sorge dafür, dass das Brennstoffzellen-System zu optimalen Betriebsbedingungen arbeitet. Die Batterie lasse sich extern aufladen und könne bei Bedarf Strom für bis zu 50 Kilometer liefern. Darüber hinaus erzeugt die Brennstoffzellen-Technik mithilfe von Wasserstoff Energie.

Stellantis treibt den Einstieg in die Wasserstoff-E-Mobilität zusammen mit den Brennstoffzellen-Spezialisten Faurecia und Symbio voran. Der Konzern weist darauf hin, dass es insbesondere noch an Wasserstoff-Tankstellen in Europa fehlt. Es gelte, die Investitionen in diesem Bereich zu erhöhen. Die noch hohen Kosten von Wasserstoff-Antrieben will Stellantis durch die steigende Produktion von entsprechenden Fahrzeugen senken.