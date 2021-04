BMW startet die Herstellung von Batteriekomponenten in den Werken Leipzig und Regensburg, um sein Produktionsnetzwerk für E-Antriebe auszubauen. Anfang Mai beginnt die Serienproduktion von Batteriemodulen in Leipzig, der Standort Regensburg hat bereits im April mit der Lackierung von Batteriezellen für Hochvoltbatterien losgelegt. Ab 2022 werden dort auch Hochvoltbatterien produziert.

BMW will in die Standorte Regensburg und Leipzig mehr als 250 Millionen Euro investieren, um die wachsende Zahl an elektrifizierten Fahrzeugen des Konzerns mit Hochvoltbatterien zu versorgen. Die Batteriekomponenten sind unter anderem für die Produktion der Elektroautos BMW iX und BMW i4, die beide in Kürze auf den Markt kommen. Die Produktionsanlagen sind flexibel ausgelegt und sollen zukünftig Batteriekomponenten für weitere E-Fahrzeuge liefern.

Das Werk Leipzig ist BMWs Pionier-Werk der Elektromobilität: Mit dem Kleinwagen i3 produziert es seit 2013 das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke. Nun werden am Standort auch E-Antriebskomponenten gefertigt. Auch der Nachfolger des MINI Countryman, der ab 2023 in Leipzig vom Band rollt, wird mit einem Elektro-Antrieb auf den Markt kommen.

Auf der ehemaligen Produktionsfläche des ausgelaufenen Teilzeit-Stromers BMW i8 werden ab Mai 2021 auf über 10.000 qm Batteriemodule produziert. Die nun angelaufene Produktionslinie für Batteriemodule ist laut BMW nur der Anfang: Man habe bereits eine weitere Kapazitätserweiterung der Batteriemodulproduktion in Leipzig beschlossen. Eine zweite Produktionslinie werde 2022 den Betrieb aufnehmen. So könne der steigenden Nachfrage mit entsprechendem Volumen auf der Antriebsseite begegnet werden.

Das BMW-Werk Regensburg produziert mit den Plug-in-Hybridvarianten des X1 und des X2 derzeit zwei elektrifizierte Modelle, die Produktion des vollelektrischen X1 wird 2022 dort beginnen. Künftig werden auch Batteriekomponenten und Hochvoltbatterien gefertigt: Auf einer Produktions- und Logistikfläche von über 40.000 qm nahm im April 2021 die erste von vier Lackieranlagen für Batteriezellen den Betrieb auf. Die weiteren drei Anlagen sollen die Produktion gestaffelt bis Ende 2021 starten. Batteriezellen werden bisher im BMW-Werk Dingolfing und im BMW Brilliance Automotive Plant Powertrain in Shenyang, China lackiert.

Die Zelllackierung erhöhe die mechanische Robustheit und Wärmeleitfähigkeit der Batteriezelle, erklärt BMW. Damit diene sie der besseren Isolierung und Kühlung der neuesten Batteriezellen des E-Antriebs. Ab 2022 werde das Werk in Regensburg aus Batteriemodulen Hochvoltbatterien produzieren.

Die Hochvoltbatterien und Batteriekomponenten für alle E-Fahrzeuge der Marken BMW und MINI kommen aus hauseigenen Batteriefertigungen in Dingolfing, Leipzig und Regensburg in Deutschland sowie Spartanburg/USA und Shenyang/China. Auch in Thailand hat BMW die Produktion von Hochvoltbatterien für das Werk Rayong lokalisiert. In München befinden sich das Pilotwerk für E-Antriebe sowie das Kompetenzzentrum Batteriezelle, in dem BMW die Wertschöpfungsprozesse der Batteriezelle analysiert und Produktionsprozesse vorantreibt. Die intern zu Batteriepaketen zusammengebauten einzelnen Zellen bezieht BMW derzeit exklusiv von Zulieferern.

E-Motoren produziert das Unternehmen im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing und im BMW-Werk Landshut. Im BMW-Werk Steyr wird das Gehäuse für den E-Antrieb der fünften Generation produziert. Der bayerische Autokonzern will ab 2023 rund ein Dutzend vollelektrische Modelle auf der Straße haben. Neben den bereits im Markt befindlichen BMW i3, MINI Cooper SE und BMW iX3 folgen dieses Jahr der BMW iX und der BMW i4. Bis 2025 will die BMW-Gruppe den Absatz vollelektrischer Modelle jährlich im Schnitt um deutlich mehr als 50 Prozent steigern. Im Jahr 2030 sollen dann mindestens 50 Prozent des weltweiten Absatzes aus reinen Stromern bestehen.