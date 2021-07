Der Volkswagen-Konzern informiert über den Stand seiner Elektroauto-Offensive. Im laufenden Jahr wurden mehrere reine Stromer neu eingeführt. Insgesamt seien so bis Ende Juni weltweit 170.939 nur mit Batterie betriebene Fahrzeuge ausgeliefert worden – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (+165,2 %), teilte Europas größter Autohersteller mit.

Nachdem im ersten Quartal 59.948 Batterie-Elektroautos an Kunden übergeben worden seien (+78,4 % vs. Vorjahr), hätten die Auslieferungen im zweiten Quartal wie geplant deutlich auf 110.991 entsprechende Fahrzeuge (+259,7 % vs. Vorjahr) zugelegt. Im Jahresverlauf werde sich der Hochlauf durch das ausgebaute Modellangebot weiter beschleunigen, so Volkswagen.

Auch bei den Plug-in-Hybrid-Modellen hatte der Konzern sein Portfolio zuletzt erweitert. Diese Fahrzeugkategorie war den Unternehmensangaben nach ebenfalls beliebt: Im ersten Halbjahr wurden insgesamt 171.300 der Teilzeit-Stromer ausgeliefert – mehr als dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum (+204,2 %).

Bei den Auslieferungen von Batterie-Elektroautos nach Regionen lag Volkswagens Heimatmarkt im ersten Halbjahr mit 128.078 Fahrzeugen (Anteil: 74,9 %) klar an der Spitze. Der Konzern war hier eigenen Angaben nach mit einem Batterie-Elektroauto-Marktanteil von rund 26 Prozent Marktführer. In den USA lieferte der Konzern 18.514 Batterie-Elektroautos aus, das entsprach einem Anteil von 10,8 Prozent seiner weltweiten Auslieferungen dieser Antriebsart. Damit habe man dort mit rund 9 Prozent bei den Batterie-Elektroautos einen höheren Marktanteil als im Gesamtmarkt inklusive konventionell angetriebener Fahrzeuge erzielt, betonte der Konzern. In China lieferte Volkswagen im ersten Halbjahr 18.285 Batterie-Elektroautos aus, was 10,7 Prozent der weltweiten Auslieferungen von Voll-Stromern des Konzerns entspricht.

Volkswagen setzt seit einiger Zeit verstärkt auf rein elektrische Autos, klassische Verbrenner stehen langfristig auf dem Abstellgleis. Die E-Auto-Modelloffensive der Kernmarke war im vergangenen Jahr zunächst in Europa mit dem Kompaktwagen ID.3 gestartet. Im laufenden Jahr folgte das Elektro-SUV ID.4, das im März auch in den USA und China eingeführt wurde. In China ist außerdem seit Juni das größere SUV ID.6 mit bis zu sieben Sitzplätzen erhältlich. „Wir rechnen im dritten Quartal in China mit einer deutlichen Beschleunigung der BEV-Auslieferungen durch die erweiterte Volkswagen ID. Modellfamilie“, sagte der Vertriebschef des Konzerns Christian Dahlheim.

Etwas mehr als die Hälfte der weltweiten Auslieferungen von Batterie-Elektroautos bis Ende Juni trugen das Volkswagen-Logo. Die Kernmarke übergab 92.859 Fahrzeuge an Kunden (Anteil: 54,3 %). Danach folgten die Premiummarken Audi und Porsche mit 32.775 Fahrzeugen (19,2 %) beziehungsweise 19.822 Fahrzeugen (11,6 %). Škoda lieferte 17.697 Batterie-Elektroautos aus (10,4 %), Seat 6.172 (3,6 %).

Die Top 5 der Batterie-Elektroautos des Volkswagens-Konzerns im ersten Halbjahr:

„Unsere globale E-Offensive kommt weiter gut voran, die Kundennachfrage ist hoch. Wir planen, dieses Jahr erstmals rund eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auszuliefern und sind zuversichtlich, die CO2-Flottengrenzwerte in Europa zu erreichen“, so Dahlheim.