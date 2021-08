Die EnBW erweitert ihr bundesweites „HyperNetz“ für das Elektroauto-Schnellladen um einen weiteren Großstandort an der A3 zwischen Nürnberg und Würzburg, Abfahrt Erlangen-West. Durch seine Lage an Deutschlands zweitlängster Autobahn zwischen Nürnberg und Würzburg soll der Standort ein Knotenpunkt im Fernstraßennetz für E-Autofahrer werden.

Die A3 verbindet das Ruhrgebiet und die niederländische Grenze mit dem Südosten Deutschlands bis zur österreichischen Grenze. Der neue Schnellladestandort der EnBW soll Ende November in Betrieb gehen und dann aus beiden Fahrtrichtungen erreichbar sein. Für den „HyperHub“ an der Ausfahrt 81 Erlangen-West sind 20 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) eingeplant. Sie liefern eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt (kW), je nach Fahrzeug lässt sich damit in bis zu fünf Minuten Energie für 100 Kilometer Reichweite beziehen.

Wie bei allen Ladestandorten der EnBW fließt auch bei den neuen Schnellladern an der A3 zwischen Nürnberg und Würzburg Ökostrom. Diesen gewinnt der Betreiber zum Teil direkt vor Ort: Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Standorts kann laut der EnBW in der Spitze bis zu 37 Kilowatt erzeugen.

„Auch Fernstrecken lassen sich heute mit dem Elektroauto bequem zurücklegen. Hierbei kommt der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur eine zentrale Rolle zu“, sagt Timo Sillober von der EnBW. Der Energieversorger baut seine Schnellladeinfrastruktur in Deutschland weiter aus und betreibt eigenen Angaben nach mit rund 600 entsprechenden Standorten das größte Schnellladenetz in Deutschland. 2025 sollen es 2500 Schnellladestandorte sein – dann habe man mehr Schnellladestandorte errichtet, als große Mineralölfirmen jeweils Tankstellen in Deutschland betreiben, betont das Energieunternehmen.

„Wir wollen Elektromobilität optimal in den Alltag unserer Kund*innen integrieren. Dafür bauen wir unsere Ladeinfrastruktur konsequent weiter aus. HyperHubs sind in dieser Strategie eine tragende Säule. Der Ladepark bei Erlangen wird ein zentraler Schnellladestandort in der Region und für Reisende aus ganz Deutschland“, so Sillober. Neben dem 2020 fertiggestellten ersten HyperHub an der A8 in Rutesheim befinden sich noch weitere Standorte im Bau, darunter der der EnBW nach größte Schnellladepark Europas am Kamener Kreuz oder der Schnellladepark in Unterhaching bei München. Beide Schnellladestationen sollen in diesem Jahr in Betrieb genommen.