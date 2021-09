BMW-Elektroautos sollen vorerst maximal um die 600 Kilometer Reichweite bieten

Die mit einer Ladung erzielbare Reichweite gilt vielen als entscheidendes Kriterium für die Leistungsfähigkeit eines Elektroautos. Mercedes-Benz setzt in diesem Jahr mit der Luxuslimousine EQS einen neuen Maßstab von 780 Kilometern gemäß der europäischen WLTP-Norm. Weitere Anbieter dürften demnächst in diese und höhere Regionen vorstoßen, offenbar aber nicht BMW.

Der bayerische Premium-Anbieter gehört mit dem schon 2013 eingeführten Kleinwagen i3 zu den Elektroauto-Pionieren unter den etablierten Marken. Ab diesem Jahr kommen weitere Voll-Stromer der Marke mit deutlich moderneren Antrieben auf den Markt. So wird der Technologieträger im SUV-Format iX bis zu 630 Kilometer nach WLTP bieten, die Limousine i4 immerhin noch 590 Kilometer. Viel mehr soll es bis auf Weiteres nicht werden.

Auf die Frage, ob BMW Autos mit einer elektrischen Reichweite von 1000 Kilometern entwickele, sagte der Projektleiter des i4 David Ferrufino im Gespräch mit dem australischen Portal WhichCar, dass das Unternehmen beschlossen habe, eine Obergrenze für seine E-Auto-Produktpalette zu setzen. „Tausend Kilometer Reichweite sind kein Ziel, das wir mit unseren vollelektrischen Autos anstreben“, so Ferrufino. „Wir streben 600 Kilometer für unsere vollelektrischen Autos und 100 Kilometer für unsere Plug-in-Hybride im Alltagsbetrieb an.“

Der BMW-Manager verwies darauf, dass es nicht nur Fortschritte bei der Batterie-Technologie gebe, sondern auch bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur, die schnell wachse. So sei eine Fahrt in Europa von Norwegen nach Italien mit einem Elektroauto bereits ein „erfreuliches Erlebnis“. BMWs im November startende Elektroautos iX und i4 können mit einer Leistung von bis zu 200 kW laden. An öffentlichen Gleichstrom-Schnellladesäulen lässt sich die Batterie so in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Mit iX und i4 können also nach WLTP theoretisch mit nur etwa einer halben Stunde Pause um die 900 bis 1000 Kilometer zurückgelegt werden.

„Eine sehr kundenfreundliche Lösung“

Ein weiteres neues Elektroauto von BMW, die seit Anfang des Jahres bestellbare Batterie-Version des Kompakt-SUV X3, schafft nur 460 Kilometer pro Ladung. Der i3 kam anfänglich mit unter 200 Kilometer Reichweite auf den Markt, bietet heute nach mehreren Akku-Aufrüstungen aber 359 Kilometer. „Die maximale Reichweite des Autos hängt von dem Fahrzeugsegment ab, in dem es angeboten wird“, erklärte Ferrufino. „Wir glauben zum Beispiel nicht, dass eine Reichweite von 600 Kilometern für einen BMW i3 als Stadtauto geeignet ist, aber wenn es um den BMW iX oder i4 geht, denken wir, dass etwa 600 Kilometer eine sehr kundenfreundliche Lösung sind.“

„Es gibt also zwei Dinge: Die Batterie macht immer mehr Fortschritte, aber auch die Ladegeschwindigkeit und die Infrastruktur machen große Schritte nach vorne“, so der BMW-Manager. Der Konzern hat mehrere neue Elektroautos angekündigt, die nach den Worten Ferrufinos höchstens um die 600 Kilometer Reichweite bieten werden. Ob das im Falle der ab 2022 erwarteten Elektro-Varianten der Luxuslimousine 7er und der Business-Limousine 5er reicht, bleibt abzuwarten. Neben Mercedes sieht auch Wettbewerber Audi höhere Reichweiten vor, so soll ein für 2022 angekündigtes Batterie-Pendant zum Audi A6 über 700 Kilometer bieten.

Es ist abzusehen, dass auch aufstrebende Hersteller wie Tesla oder Lucid Motors sowie etablierte und neue chinesische Automarken immer größere Reichweiten realisieren werden. Das US-Start-up Lucid Motors etwa hat vor, seine elektrische Edel-Limousine Air mit 837 Kilometer Reichweite gemäß der vergleichsweise realitätsnahen US-Norm EPA 2022 auch in Europa anzubieten. Das China-Start-up Nio hat bereits ein 1000-Kilometer-Elektroauto angekündigt, allerdings nach der hierzulande ausgelaufenen, wenig realistischen NEFZ-Norm. Mercedes, Volvo und andere haben jedoch fest vor, die 1000-Kilometer-Marke auch im Alltag zu knacken.