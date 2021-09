Volkswagen-Chef relativiert Kritik an Schnelllade-Angebot von Ionity

Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte im Sommer das von dem Konzern mitgegründete Schnelllade-Joint-Venture Ionity kritisiert. Ein von ihm bei einer Urlaubsfahrt angefahrener Standort sei unterdimensioniert und daher belegt, eine anschließend besuchte Station teilweise defekt und ohne Möglichkeiten für einen Kaffee oder ein WC gewesen. Das sei alles andere als ein Premium-Ladeerlebnis, monierte Diess. Nun relativierte er seine Kritik.

Ionity sei insgesamt „viel besser“, als er es bei einer einzelnen Station in Oberitalien wahrgenommen habe. „Eigentlich richtig gut – wahrscheinlich nicht schnell genug ausgebaut“, erklärte Diess auf dem Karriereportal LinkedIn. Erst kürzlich habe das Ionity-Management ihm ein Update zu den Fortschritten für die Kundenzufriedenheit und den Netzausbau gegeben.

Ionity wurde 2017 von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche ins Leben gerufenen, um in Europa entlang von wichtigen Fernstraßen Schnellladeinfrastrukur zu errichten. Eigentlich sollten Ende 2020 schon 400 Standorte geboten werden, aktuell sind laut der Unternehmenswebsite aber erst 365 in Betrieb und 47 im Bau. Die Gesellschafter – seit letztem Jahr gehören auch Hyundai und Kia dazu – wollen das Netz weiter ausbauen, dazu könnten demnächst Renault und der Ölkonzern Shell bei Ionity einsteigen.

Er sei „ein bisschen ungerecht“ gewesen, „die Kunden sind sehr zufrieden“, sagte Diess im September in einem Podcast zu seiner Kritik an Ionity. Allerdings gehe ihm der Ausbau zu langsam, gerade in Südeuropa. „Aber in Summe ist das schon ein gutes Unternehmen“, lobte der Volkswagen-Chef. Ionity biete aktuell mit das schnellste Ladenetzwerk am Markt. „Und meistens funktioniert es ja auch ganz gut. Ich scheine ein bisschen Pech gehabt zu haben.“ Man habe sich mit dem Ionity-Management auf einen „guten Maßnahmenplan“ verständigt, so der Volkswagen-Chef.

Ionity ist nur ein Teil der Pläne von Volkswagen im Bereich Ladeinfrastruktur. So treiben die Töchter Audi und Porsche eigene Premium-Ladenetze für ihre Kunden voran. Darüber hinaus will Volkswagen mit BP, Aral und weiteren Partnern in Europa sowie in den USA und China im größeren Stil Schnellladepunkte installieren.