VW-Ladeökosystem soll Elektroautos „kompromisslos erstautofähig“ machen

Volkswagen will seinen Kunden ein nahtloses Ökosystem für das Laden ihrer Elektroautos anbieten. Der Service mit dem Namen „We Charge“ werde nun weiter ausgebaut, gab das Unternehmen bekannt – mit neuen Ladelösungen für zu Hause und unterwegs, mit weiteren Funktionen in den elektrischen Modellen der ID.-Familie und bald auch mit Technologie zum sogenannten bidirektionalen Laden.

„Der flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur ist entscheidend für einen beschleunigten Hochlauf der E-Offensive. Laden muss noch einfacher und alltagstauglicher werden“, sagte Volkswagens E-Mobilitäts-Vertriebschefin Silke Bagschik.

Das Ziel sei, dass E-Autos für die Kunden „kompromisslos erstautofähig“ sind. Dazu baue das Unternehmen ein Ladeökosystem auf, mit Ladelösungen für zu Hause und einem „rapiden Ausbau“ der Schnellladestruktur unterwegs, kompetenter Beratung, umfassenden Ladetarifen und Flottenlösungen für Geschäftskunden, so die Chefin von Volkswagens Lade- und Energietochter Elli Elke Temme. „Darüber hinaus haben wir ein klares Zielbild. Wir wollen die Batterien unserer E-Autos als flexible, mobile Speicher im Energiemarkt nutzbar machen. Speicher sind zwingend erforderlich, um den Anteil der erneuerbaren Energien auszubauen. Zudem kann das Laden für Kunden so deutlich günstiger werden, da das Einspeisen des eigenen Stroms in das öffentliche Netz möglich wird.“

In der heimischen Garage lassen sich elektrische Modelle von Volkswagen mit den Elli-Wallboxen der „ID. Charger“-Reihe laden, auf Wunsch mit Fernsteuerung über die „We Connect“-App. Zudem bietet die Marke Volkswagen in Deutschland einen eigenen Ökostrom-Vertrag. Unterwegs haben We-Charge-Kunden mit der dazugehörigen Ladekarte Zugang zu über 270.000 öffentlichen Ladepunkten. Bis 2025 will der Volkswagen-Konzern in Europa mit Partnern rund 18.000 Schnellladepunkte installieren. Hinzu kommen circa 35.000 Ladepunkte, die mit Handelspartnern entstehen sollen.

Im kommenden Jahr sollen die ID.-Elektroautos eine neue Funktion erhalten, die die heutige Authentifizierung per Ladekarte ersetzt und so das Laden an Schnellladesäulen einfacher macht: Sobald der Kunde das Ladekabel einsteckt, startet eine verschlüsselte und sichere Kommunikation zwischen Auto und Säule. Die Abrechnung läuft über den We-Charge-Vertrag. Der Service „Plug & Charge“ soll 2022 im Netz des von Volkswagen mitgegründeten Schnellladesäulenbetreibers Ionity sowie Aral, BP und E.On zum Einsatz kommen. Gespräche mit weiteren großen Partnern laufen laut Volkswagen.

Intelligentes & bidirektionales Laden

In einem weiteren Schritt will Volkswagen intelligentes und bidirektionales Laden in die Breite bringen. Die Voraussetzung für intelligentes Laden zu Hause bildet ein Heim-Energie-Management-System (HEMS), das die Anforderungen der Verbraucher kennt und deren Stromversorgung verwalten kann. Damit soll vor allem das Laden mit selbst erzeugtem Sonnenstrom für Besitzer einer Photovoltaik-Anlage einfacher werden. Darüber hinaus sei es „mit cleveren Stromtarifen und Algorithmen“ schon heute möglich, das Auto genau dann zu laden, wenn viel erneuerbare Energie vorhanden ist, erklärten die Wolfsburger. So müssten beispielsweise Windräder nicht abgestellt werden, weil keine Abnehmer vorhanden sind.

Noch größer werde das Potenzial in Kombination mit bidirektionalem Laden – „eine wegweisende Technologie, die bei Volkswagen vor der Markteinführung steht“, so das Autounternehmen. „Die E-Autos können Strom, den sie nicht benötigen, ins Hausnetz des Kunden einspeisen (Vehicle-to-Home) und zukünftig auch zur Stabilisierung des Stromnetzes bereitstellen.“ Alle ID.-Modelle mit der großen 77-kWh-Batterie würden künftig für diese Technologie befähigt. Für bereits ausgelieferte Fahrzeuge werde sie sukzessive auch per „Over-the-Air“-Update über das Netz verfügbar sein. Der Stromtransfer und die Kommunikation erfolgen über eine für bidirektionales Laden ausgelegte DC-Wallbox.

Volkswagen kündigte an, dass in Kürze alle ID.-Modelle mit einem neuen Softwarestand vom Band rollen, der beim Laden große Vorteile bringe. Bei der 77-kWh-Batterie wachse die maximale Leistung von 125 auf 135 kW, beim Topmodell ID.5 auf 150 kW. Das spare bei einer Ladung von 5 auf 80 Prozent bis zu neun Minuten Ladezeit ein. Bei bereits ausgelieferten Kundenfahrzeugen sollen die Verbesserungen demnächst per Software-Update aktiviert werden. Um die Batterie stärker zu schonen, führt Volkswagen den „Battery Care Mode“ ein: Er beschränkt den Ladestand nach oben auf 80 Prozent.

Auch das Lademenü, das nun auf der ersten Ebene des Touch-Displays der ID.-Modelle erscheint, werde informativer und aufgeräumter strukturiert, erläuterte Volkswagen. Die Online-Routenberechnung im Navigationssystem erstelle für lange Strecken eine Multistopp-Routenplanung, mit der das E-Auto möglichst schnell ans Ziel kommt. Dabei beziehe sie Verkehrs- und Streckendaten ebenso wie den gewünschten Ladestand am Ziel ein. Die Bewertung der Ladestopps erfolge dynamisch und richte sich nach der Leistung der Säulen und ihrer Belegung. Im Ergebnis könne die Routenplanung zwei kurze Ladevorgänge mit hoher Leistung statt eines einzigen langen mit niedriger Leistung vorschlagen.

Die Marke Volkswagen unterstütze als erster Autohersteller den Ausbau erneuerbarer Energien mittels neuer Wind- und Solarparks in Europa, hieß es weiter. Mit ihnen solle so viel grüner Strom zusätzlich generiert und ins Netz eingespeist werden, wie die Fahrzeuge der ID.-Familie für den Betrieb benötigen und die Kunden nicht bereits selbst grün laden. Bis 2025 sollen rund 20 neue Anlagen entstehen, die rund sieben Terawattstunden zusätzlichen Grünstrom pro Jahr erzeugen – „so viel wie über 300 neue Windräder“.

Volkswagen hat vor, seine Neuwagenflotte komplett zu elektrifizieren. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Absatzes in Europa reine E-Autos sein, das entspricht deutlich über einer Million Fahrzeuge. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil mindestens 50 Prozent betragen. Dazu will Volkswagen mindestens ein neues Elektroauto pro Jahr auf den Markt bringen.