Nio-Elektroautos ab 21. November auch in Deutschland zu kaufen

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio steigt derzeit mit der Premiumlimousine ET7 in den deutschen Markt ein. Anfang kommenden Jahres folgen die Mittelklasselimousine ET5 und das mittelgroße SUV EL7. Eigentlich sollten die Modelle exklusiv per Abo und Leasing vertrieben werden, auf Kundenwunsch gibt es sie bald aber auch zu kaufen.

Nio wird in Europa ab dem 21. November die Möglichkeit bieten, seine Elektroautos nicht nur über monatliche Raten zu nutzen, sondern auch direkt zu erwerben. Details hierzu sollen am besagten Tag mitgeteilt werden. Das hat Nio über seine App mitgeteilt. Die Auslieferung der Fahrzeuge mit der Kaufoption soll im Jahr 2023 beginnen. Der ET7 wird schon seit diesem Monat ausgeliefert, ET5 und EL7 sollen ab März beziehungsweise Januar an deutsche Kunden gehen.

Damit Elektroautos in Deutschland von der staatlichen Kaufprämie im Rahmen der „Umweltbonus“-Förderung profitieren, müssen sie auf der „Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge“ des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stehen. Dort ist für den ET7 ein Preis von 69.900 Euro verzeichnet. Der ET5 und EL7 werden noch nicht aufgeführt.

Auf dem Heimatmarkt China sowie in Norwegen, dem ersten Europa-Markt von Nio, hat das Unternehmen Elektroautos von Beginn an auch zum Kauf angeboten. Hierzulande gibt es den ET7 für Privatkunden vorerst weiter nur per Abo, Firmenkunden können ihn leasen. Via Abo kostete das Modell bei einer Laufzeit von drei Jahren 1199 Euro monatlich. Der ET5 wird für 999 Euro angeboten, der EL7 für 1299 Euro pro Monat. Bei kürzeren Laufzeiten erhöhen sich die Preise.

Gründer und Chef William Li will Nio zu einer globalen Marke machen. Im Fokus stehen dabei neben modernen Elektroautos vor allem die Nutzer. Das Start-up betont die Bedeutung seiner „Community“, mit der es möglichst eng in Kontakt stehen möchte – digital, aber auch mit Veranstaltungen in den laufend entstehenden „Nio Houses“. Darüber hinaus priorisiert Nio Servicedienstleistungen rund um die Nutzung von E-Autos, darunter auch in Deutschland Batteriewechselstationen.