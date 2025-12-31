Die meistgelesenen Elektroauto-News des Jahres 2025

Wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto-News hier auf ecomento.de im Jahr 2025 zusammengestellt.

EU-Zölle und schwache Nachfrage bremsen chinesische E-Autos in Europa. Händler sind skeptisch, viele Marken kämpfen mit Akzeptanzproblemen. Mehr »

Rheinmetall schließt die Erprobung von Elektroauto-Ladebordsteinen ab. Nach dem erfolgreichen Test wird nun der Regelbetrieb aufgenommen. Mehr »

VW hat die Kosten in seinen wichtigsten deutschen Werken deutlich gesenkt und arbeitet durch plattformoptimierte Produktion effizienter. Mehr »

Eine dynamische Fahrweise kann laut einer Stanford-Studie die Lebensdauer von Elektroauto-Batterien um bis zu 38 Prozent verlängern. Mehr »

Der VW-Konzern stellt künftig erstmals Batteriezellen für Serien-Elektroautos selbst her. Damit will man unabhängiger von China werden. Mehr »

VW plant für 2026 eine tiefgreifende Überarbeitung des Mittelklasse-SUV ID.4, die ihn optisch und technisch zum Elektro-Tiguan machen soll. Mehr »

Ab 2026 gelten jetzt veröffentlichte neue Regeln zum Laden und Abrechnen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im betrieblichen Fuhrpark. Mehr »

Ford bringt für 30.000 Dollar ein Elektroauto auf einer neuen Plattform. Der angekündigte Pick-up-Truck soll den Massenmarkt erobern. Mehr »

Das Angebot EnBW mobility+ bekommt einen neuen Chef. Martin Roemheld sprach mit dem Portal Electrive über seine Sicht auf die E-Mobilität. Mehr »

Mit dem Elektro-Transporter Kia PV5 Cargo ist das erste Serienmodell auf Basis der „Platform Beyond Vehicle“-Strategie bestellbar. Mehr »

KGM (früher SsangYong) elektrifiziert den Musso: Zu Preisen ab 41.990 Euro rollt der Pick-up in einer Elektroauto-Variante nach Deutschland. Mehr »

Mazda präsentiert den Mazda6e, der Fünftürer ist das erste vollelektrische Mittelklassemodell der Marke. Der Wagen startet in Deutschland bei rund 45.000 Euro. Mehr »