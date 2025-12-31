Die meistgelesenen Elektroauto-News des Jahres 2025

Wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto-News hier auf ecomento.de im Jahr 2025 zusammengestellt.
Chinas Elektroautos in Europa: Händler verlieren die Lust
EU-Zölle und schwache Nachfrage bremsen chinesische E-Autos in Europa. Händler sind skeptisch, viele Marken kämpfen mit Akzeptanzproblemen. Mehr »
Pilotprojekt erfolgreich: Rheinmetall bringt Ladebordstein als Serienprodukt
Rheinmetall schließt die Erprobung von Elektroauto-Ladebordsteinen ab. Nach dem erfolgreichen Test wird nun der Regelbetrieb aufgenommen. Mehr »
VW hat Fabrikkosten in Wolfsburg, Emden und Zwickau um 30 Prozent gesenkt
VW hat die Kosten in seinen wichtigsten deutschen Werken deutlich gesenkt und arbeitet durch plattformoptimierte Produktion effizienter. Mehr »
Studie: Dynamisches Fahren verlängert Lebensdauer von E-Auto-Batterien
Eine dynamische Fahrweise kann laut einer Stanford-Studie die Lebensdauer von Elektroauto-Batterien um bis zu 38 Prozent verlängern. Mehr »
Volkswagen-Technikvorstand: "Wer die Batterie beherrscht, der beherrscht das Auto."
Der VW-Konzern stellt künftig erstmals Batteriezellen für Serien-Elektroautos selbst her. Damit will man unabhängiger von China werden. Mehr »
VW plant radikale Neuauflage des ID.4 für 2026
VW plant für 2026 eine tiefgreifende Überarbeitung des Mittelklasse-SUV ID.4, die ihn optisch und technisch zum Elektro-Tiguan machen soll. Mehr »
Laden von Dienstwagen: Finanzministerium veröffentlicht neue Vorgaben ab 2026
Ab 2026 gelten jetzt veröffentlichte neue Regeln zum Laden und Abrechnen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden im betrieblichen Fuhrpark. Mehr »
Fords erschwinglicher Elektro-Pick-up soll den Massenmarkt erobern
Ford bringt für 30.000 Dollar ein Elektroauto auf einer neuen Plattform. Der angekündigte Pick-up-Truck soll den Massenmarkt erobern. Mehr »
EnBW-Manager: "Das E-Fahrzeug muss kompromisslos erstfahrzeugfähig sein"
Das Angebot EnBW mobility+ bekommt einen neuen Chef. Martin Roemheld sprach mit dem Portal Electrive über seine Sicht auf die E-Mobilität. Mehr »
Kia Deutschland startet PBV-Geschäft, erstes Modell kostet ab 32.932,77 Euro netto
Mit dem Elektro-Transporter Kia PV5 Cargo ist das erste Serienmodell auf Basis der „Platform Beyond Vehicle“-Strategie bestellbar. Mehr »
KGM Musso EV kostet in Deutschland 41.990 Euro
KGM (früher SsangYong) elektrifiziert den Musso: Zu Preisen ab 41.990 Euro rollt der Pick-up in einer Elektroauto-Variante nach Deutschland. Mehr »
Mazda6e startet 2025 in Deutschland bei 45.000 Euro
Mazda präsentiert den Mazda6e, der Fünftürer ist das erste vollelektrische Mittelklassemodell der Marke. Der Wagen startet in Deutschland bei rund 45.000 Euro. Mehr »
Ihre Meinung