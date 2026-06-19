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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

BMW X5 kommt als Elektroauto mit großer 141-kWh-Batterie

Neuer-BMW-X5-(Prototyp)-2026-2 Der neue BMW X5 steht vor dem Produktionsstart. Die fünfte Generation kommt mit fünf Antriebsarten, darunter Elektro- und Wasserstoffantrieb. Mehr »

Importeur bringt Xiaomi-Elektroautos und weitere China-Marken nach Deutschland

Xiaomi-SU7-2023-5 Ein deutscher Unternehmer importiert Elektroautos von Xiaomi, Zeekr, Jetour und Avatr. Ziel sind 50.000 Verkäufe in Europa im ersten Jahr. Mehr »

VW: E-Autos mit extrem kurzen Ladezeiten erst "Richtung Anfang des nächsten Jahrzehnts"

VW-ID.4-laedt Volkswagen plant für den Massenmarkt wegen der Erschwinglichkeit erst ab Anfang der 2030er-Jahre Elektroautos mit extrem kurzen Ladezeiten. Mehr »

EnBW startet Treueprogramm fürs Elektroauto-Laden

EnBW Die EnBW führt mit „EnBW collect“ ein neues, kostenloses Treueprogramm für das Laden von Elektroautos ein. Es ist das erste seiner Art. Mehr »

ZVEI: Produktion von Batterien in Deutschland 2025 so hoch wie nie zuvor

PowerCo-Gigafabrik-Salzgitter Die deutsche Batterieproduktion stieg 2025 um 11 Prozent auf einen Rekord von 8,1 Milliarden Euro, getrieben durch E-Autos und Speichermarkt. Mehr »

Aktualisierter Zeekr X schafft Schnellladung in 18 Minuten

Zeekr-X-2026-1 Das chinesische Kompakt-Elektroauto Zeekr X erhält 2026 mehr Leistung, ein aktualisiertes Interieur und ein erweitertes Kofferraumvolumen. Mehr »

Porsche Taycan erhält virtuelle Gangwechsel, bis zu 700 Kilometer Reichweite

Porsche-Taycan-2026-2 Den Porsche Taycan gibt es im Modelljahr 2027 unter anderem mit virtuellen Gangwechseln, Manthey-Kit und bis zu 700 km WLTP-Reichweite. Mehr »

Smart #2 soll "glaubwürdiges" Preis-Leistungs-Verhältnis bieten

Smart-Concept-#2 Der Smart #2 soll ab 2026/2027 mit moderner Technik und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis Käufer für die Elektroauto-Marke gewinnen. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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