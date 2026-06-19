Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der neue BMW X5 steht vor dem Produktionsstart. Die fünfte Generation kommt mit fünf Antriebsarten, darunter Elektro- und Wasserstoffantrieb. Mehr »

Ein deutscher Unternehmer importiert Elektroautos von Xiaomi, Zeekr, Jetour und Avatr. Ziel sind 50.000 Verkäufe in Europa im ersten Jahr. Mehr »

Volkswagen plant für den Massenmarkt wegen der Erschwinglichkeit erst ab Anfang der 2030er-Jahre Elektroautos mit extrem kurzen Ladezeiten. Mehr »

Die EnBW führt mit „EnBW collect“ ein neues, kostenloses Treueprogramm für das Laden von Elektroautos ein. Es ist das erste seiner Art. Mehr »

Die deutsche Batterieproduktion stieg 2025 um 11 Prozent auf einen Rekord von 8,1 Milliarden Euro, getrieben durch E-Autos und Speichermarkt. Mehr »

Das chinesische Kompakt-Elektroauto Zeekr X erhält 2026 mehr Leistung, ein aktualisiertes Interieur und ein erweitertes Kofferraumvolumen. Mehr »

Den Porsche Taycan gibt es im Modelljahr 2027 unter anderem mit virtuellen Gangwechseln, Manthey-Kit und bis zu 700 km WLTP-Reichweite. Mehr »

Der Smart #2 soll ab 2026/2027 mit moderner Technik und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis Käufer für die Elektroauto-Marke gewinnen. Mehr »