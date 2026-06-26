Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Studie: Tesla rutscht auf Tief im deutschen Gebraucht-Elektromarkt
VW führt den deutschen Elektroauto-Gebrauchtmarkt an, während Tesla auf Rang fünf zurückfällt und hinter Audi, Mercedes und Opel liegt. Mehr »
Rheinmetall zeigt neue Varianten seines Ladebordsteins
Der Technologiekonzern Rheinmetall präsentiert über seine Tochtergesellschaft Pierburg neue Varianten des Ladebordsteins für Elektroautos. Mehr »
Mitsubishi macht Outlander attraktiver: Bis zu 10.000 Euro Preisvorteil für Privatkunden
Mitsubishi gewährt Privatkunden 10.000 Euro Rabatt auf den Outlander Plug-in-Hybrid. Der Aktionspreis sinkt auf 39.990 Euro zzgl. Kosten. Mehr »
Volkswagen-Konzern startet Serienproduktion von MEBeco-Antrieb
Das Audi-Werk in Győr hat für den VW-Konzern die Produktion des neuen E-Antriebs MEBeco gestartet. Er wird zuerst den Cupra Raval antreiben. Mehr »
Opel Astra wird um 2030 herum mit weniger „traditioneller“ Form neu aufgelegt
Opel plant bis 2030 eine Neugestaltung des Astra auf der STLA-One-Plattform. Das Modell könnte als Crossover erscheinen, zudem als Kombi. Mehr »
Nissan stoppt laut Bericht Entwicklung von vollelektrischem Qashqai
Nissan stellt laut einem Bericht die Entwicklung einer E-Auto-Version des Qashqai ein, um Kosten zu senken und sein Portfolio zu reduzieren. Mehr »
Ionity erhöht zum 1. Juli 2026 Schnellladepreis im Schnitt um vier Prozent
Ionity passt am 1. Juli 2026 die Ladepreise in Teilen des Netzwerks an. Die durchschnittliche Erhöhung beträgt den Angaben nach vier Prozent. Mehr »
Bis zu 49 % günstiger laden: Allego senkt zum Sommer Preise in der App
Allego senkt zur Hauptreisezeit im Sommer die In-App-Preise für besonders schnelles Laden (High Power Charging/HPC) in Deutschland deutlich. Mehr »
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