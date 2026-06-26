Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

VW führt den deutschen Elektroauto-Gebrauchtmarkt an, während Tesla auf Rang fünf zurückfällt und hinter Audi, Mercedes und Opel liegt. Mehr »

Der Technologiekonzern Rheinmetall präsentiert über seine Tochtergesellschaft Pierburg neue Varianten des Ladebordsteins für Elektroautos. Mehr »

Mitsubishi gewährt Privatkunden 10.000 Euro Rabatt auf den Outlander Plug-in-Hybrid. Der Aktionspreis sinkt auf 39.990 Euro zzgl. Kosten. Mehr »

Das Audi-Werk in Győr hat für den VW-Konzern die Produktion des neuen E-Antriebs MEBeco gestartet. Er wird zuerst den Cupra Raval antreiben. Mehr »

Opel plant bis 2030 eine Neugestaltung des Astra auf der STLA-One-Plattform. Das Modell könnte als Crossover erscheinen, zudem als Kombi. Mehr »

Nissan stellt laut einem Bericht die Entwicklung einer E-Auto-Version des Qashqai ein, um Kosten zu senken und sein Portfolio zu reduzieren. Mehr »

Ionity passt am 1. Juli 2026 die Ladepreise in Teilen des Netzwerks an. Die durchschnittliche Erhöhung beträgt den Angaben nach vier Prozent. Mehr »

Allego senkt zur Hauptreisezeit im Sommer die In-App-Preise für besonders schnelles Laden (High Power Charging/HPC) in Deutschland deutlich. Mehr »