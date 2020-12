Volkswagen hat kürzlich bekräftigt, die Ladeinfrastruktur für Elektroautos an den drei sächsischen Standorten Zwickau, Dresden und Chemnitz auszubauen. Auch deutschlandweit treibt das Unternehmen die Installation von Strom-Tankstellen voran. Die Marke Volkswagen teilte nun mit, im kommenden Jahr hierzulande rund 750 neue Ladepunkte zu planen, darunter erstmals auch Schnelllader mit bis zu 300 kW. In Summe sollen bis Ende 2021 bis zu 2000 Ladepunkte in Betrieb sein.

Aktuell gebe es an den zehn Volkswagen-Standorten in Deutschland mehr als 1200 Ladepunkte. Ein Großteil davon sei öffentlich zugänglich und könne auch von E-Auto-Fahrern genutzt werden, die nicht bei Volkswagen arbeiten. Der größte „Ladepark“ befinde sich in Wolfsburg mit rund 500 Ladepunkten. Weitere Ladeparks stehen in Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Kassel, Emden, Osnabrück, Zwickau, Chemnitz und Dresden. Alleine in den vergangenen zwölf Monaten habe Volkswagen trotz Coronavirus-Pandemie mehr als 50.000 Ladevorgänge an seinen Standorten verzeichnet. Der Strom dafür stamme zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen, betont das Unternehmen.

„Das Jahr 2020 war der angekündigte Auftakt zur großen E-Offensive von Volkswagen. Wir haben den ID.3 erfolgreich auf den Markt gebracht und legen mit dem ID.4 bereits das nächste Modell nach. Auch beim dringend notwendigen Aufbau der Ladeinfrastruktur leistet Volkswagen einen wichtigen Beitrag“, so Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität der Marke Volkswagen. „Insgesamt brauchen wir in Deutschland und Europa aber deutlich mehr Ladepunkte, wenn sich das Elektroauto schnell etablieren soll. Im kommenden Jahr sind deshalb weitere Anstrengungen aller Beteiligten in Politik und Wirtschaft notwendig.“

Bis 2025 sollen an den Standorten der Marke Volkswagen rund 4000 Ladepunkte entstehen. Künftig soll zudem jeder Volkswagen-Händler in Deutschland mindestens einen AC-Lader mit 11 kW Leistung und einen DC-Lader mit 22 kW anbieten. Daneben beteiligt sich der Konzern weltweit am Aufbau von Schnellladenetzen, in Europa wurde dazu zusammen mit weiteren Autobauern das Joint Venture Ionity ins Leben gerufen.

Europaweit sieht der Volkswagen-Konzern laut einer Meldung aus dem letzten Jahr den Aufbau von insgesamt 36.000 Ladepunkten bis 2025 vor, 11.000 davon sollen durch die Marke Volkswagen errichtet werden.

Über die Tochter Elli bietet Volkswagen mittlerweile auch eigene Ladestationen für das Zuhause, Ladedienste und Ökostrom-Tarife an. In den vergangenen drei Monaten habe Elli eine fünfstellige Zahl an privaten Wallboxen ausgeliefert, berichtet das Unternehmen. In Deutschland werde die Nachfrage durch das Förderprogramm für private Ladestationen angetrieben, das den Kauf vernetzter Wallboxen mit 900 Euro bezuschusst. Volkswagen bietet aktuell zwei förderfähige Produkte der ID.-Charger-Reihe an.