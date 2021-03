Die ersten Kunden in Deutschland haben Volkswagens Elektro-SUV ID.4 in Empfang genommen. Übergeben wurden die Fahrzeuge parallel im Auslieferungszentrum der Gläsernen Manufaktur in Dresden und der Autostadt in Wolfsburg. In diesem Jahr sollen weltweit rund 150.000 ID.4 ausgeliefert werden. Bis Ende Februar lagen europaweit Unternehmensangaben nach 23.500 Auftragseingänge für das Modell vor.

„Der Start des ID.4 ist sehr gelungen, das Fahrzeug kommt gut an bei den Kunden. Und wir haben uns noch viel vorgenommen – vom ID.4 wollen wir allein in diesem Jahr weltweit rund 150.000 Stück ausliefern. Das ist etwa ein Drittel unserer für 2021 geplanten 450.000 Fahrzeuge mit E-Antrieb. Das Weltauto ist damit eine wesentliche Säule unserer beschleunigten E-Offensive“, so Volkswagen-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer.

Um die Kunden bestmöglich zu betreuen, laufe europaweit eine groß angelegte Schulungs-Roadshow, an der allein in Deutschland mehr als 10.000 Mitarbeiter der Autohäuser teilnehmen, betonte Volkswagen. Neben dem Training zum Fahrzeug selbst würden alle angrenzenden Themen der E-Mobilität geschult. Volkswagens Deutschland-Chef Holger B. Santel sagte bei der Übergabe des ersten Fahrzeugs in Dresden: „Jetzt kommt der ID.4 großflächig in unsere umfassend vorbereiten Autohäuser. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben sind gut geschult. Darüber hinaus bietet der Handel ein sicheres Hygienekonzept mit individueller Terminvergabe. Kunden können den ID.4 jetzt endlich anfassen, sich reinsetzen, Probe fahren und auch gleich bestellen.“

Der ID.4 wird in Deutschland in mehreren Ausstattungslinien für unterschiedliche Zielgruppen ab 36.950 Euro angeboten. Beim Antrieb kann zwischen drei E-Motoren mit 109 kW (148 PS), 125 kW (170 PS) und 150 kW (204 PS) und zwei Batteriepaketen mit 52 und 77 kW Speicherkapazität für gemäß WLTP-Norm 343 bis 522 Kilometer Reichweite gewählt werden. Kunden in Deutschland profitieren beim ID.4 unabhängig der Version von der 9000 Euro hohen „Umweltbonus“-Förderung: 3000 Euro der von Bund und Industrie finanzierten E-Auto-Kaufprämie gewährt Volkswagen als Nettonachlass, 6000 Euro kommen vom Staat.

Wie der ID.3, die erste Baureihe der Elektroauto-Familie VW ID., kann auch der ID.4 ab Sommer regelmäßige Updates und neue Funktionen „over the air“ empfangen. Das Fahrzeug bleibe so stets auf dem neuesten Stand, verspricht Volkswagen. Mit Blick auf die Topmodelle ID.4 Tech und ID.4 Max werben die Wolfsburger mit einem Augmented-Reality-Head-Up-Display, das seine Anzeigen in den Sichtbereich des Fahrers projiziert und ausgewählte Symbole zusätzlich dynamisch darstellt und mit der Realität verschmelzt.

Der ID.4 wird wie der ID.3 im Elektroauto-Werk Zwickau bilanziell CO2-neutral produziert und an beiden Standorten CO2-neutral ausgeliefert. Die Fabrik in Zwickau hat laut Volkswagen jüngst auch auf der zweiten Montagelinie eine dritte Schicht für die Produktion der ID.-Familie gestartet. Ziel sei es, im Sommer mehr als 1400 Fahrzeuge pro Arbeitstag zu fertigen, um die hohe Nachfrage nach der ID.-Familie zu befriedigen.