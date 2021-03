Der Mineralölkonzern BP will gemeinsam mit dem BMW-Konzern und der auf Finanz- und Mobilitätslösungen spezialisierten Daimler-Tochter Daimler Mobility AG den Zugang zur Ladeinfrastruktur in Europa ausbauen. Durch die künftige Kooperation soll das Laden für die Fahrer von Elektrofahrzeugen komfortabler und einfacher werden.

Gemäß der Vereinbarung wird BP neben BMW und der Daimler Mobility AG mit einem Anteil von 33,3 Prozent Shareholder an der Digital Charging Solutions GmbH (DCS). Die DCS, ein europäischen Entwickler digitaler Ladelösungen für Autohersteller und Fuhrparkbetreiber, ist seit 2019 Teil eines Mobilitäts-Joint-Ventures von BMW und Daimler. Die Beteiligung von BP an der DCS steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Über die Konditionen der Transaktion haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

Die DCS arbeitet mit Automobilherstellern zusammen und integriert seine Ladelösungen in die Betriebssysteme der Fahrzeuge. BMW und die Daimler Mobility AG betreiben Mobilitätsdienstleistungen unter dem Dach der „Your-Now“-Joint Ventures. Die Digital Charging Solutions GmbH steht hinter der Marke „Charge Now“ und betreibt unter anderem die Ladedienstleistungen „Mercedes me Charge“, „BMW Charging“ und „MINI Charging“. Das Ladenetz der DCS umfasst Unternehmensangaben nach derzeit über 228.000 Ladepunkte in 32 Ländern.

BP will sein Netz an öffentlichen Elektroauto-Ladepunkten bis 2030 auf über 70.000 weltweit erweitern. In Deutschland baut der Ölmulti unter der Marke Aral pulse ein Netz an besonders schnellen Ladepunkten an Tankstellen auf, bis zum Jahresende sollen 500 Ladepunkte mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung installiert sein. In einem ersten Schritt soll das Ladenetz von BP in das der DCS integriert werden. DCS-Kunden erhalten so Zugang zu weiteren 8700 Ladepunkten in Europa, vor allem in Großbritannien und Deutschland. BP gewinnt dadurch einen größeren Kundenkreis für sein europäisches Ladenetzwerk. Die Partnerschaft mit BP soll zudem der DCS ermöglichen, ihr Portfolio um kombinierte Lade- und Tanklösungen zu erweitern und den Zugang zur Ladeinfrastruktur weiter auszubauen.

Richard Bartlett, bei BP verantwortlich für den Bereich Future Mobility & Solutions: „Unser Ziel ist es, das Laden so schnell, einfach und zuverlässig wie das Tanken an der Zapfsäule zu machen. Die Zusammenarbeit mit der BMW Group und der Daimler Mobility AG in der DCS ist ein wichtiger Fortschritt – verbunden mit dem Ausbau unseres Ultraschnellladenetzes. Dieses wird den Fahrern ein bequemes Laden ermöglichen, und das dort, wo sie es brauchen. Es gibt uns auch Zugang zu einem viel größeren Kundenstamm und steigert letztendlich die Auslastung unseres Netzwerks.“

Erst vor zwei Wochen hatte Volkswagen eine Kooperation mit BP bekannt gegeben. Der Wolfsburger Autokonzern will gemeinsam mit dem Ölmulti europaweit rund 8000 Schnellladepunkte aufbauen. Die Schnelllader mit 150 kW Ladeleistung sollen an insgesamt 4000 Tankstellen von BP und Aral entstehen, ein Großteil davon in Deutschland und Großbritannien.