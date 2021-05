VWs neue Elektroauto-Familie ID. ist 2020 mit dem Kompaktwagen ID.3 in den Markt gestartet. Zu Beginn mussten sich die Käufer mit reduzierten Digitalfunktionen begnügen, was mittlerweile durch die finale erste Software-Version behoben wurde. Ein weiterer Kritikpunkt am ID.3 lässt sich so nicht aus der Welt schaffen: die teils recht preiswerten Materialien im Innenraum. Bei Neuwagen soll es hier nun Änderungen geben.

Volkswagen werde beim ID.3 in Zukunft eine hochwertigere Innenausstattung verbauen. Auch bei der Lackierung soll der Qualitätsmaßstab höher gesetzt werden, berichtet das Handelsblatt. „Das billige Plastik soll verschwinden, was die Kosten pro Fahrzeug deutlich nach oben treiben wird“, so die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Wann die Neuerungen in die Serie einfließen werden, ist nicht bekannt.

Die bisherigen Käufer und Tester beschweren sich vor allem über billigen Kunststoff am Armaturenbrett und bei den Seitenverkleidungen. Wer die Fronthaube öffnet, sieht im Inneren eine eher minderwertige Lackierung. Der Chef des Volkswagen-Konzerns Herbert Diess selbst habe in seiner früheren Rolle als Leiter der Kernmarke VW darauf gedrängt, die Kosten zu drücken und daher die Abstriche bei der Qualität akzeptiert. Das negative Feedback am Markt hat die Führungsetage nun wohl zum Umdenken veranlasst.

Die Zeit bis zur Einführung des zweiten ID.-Elektroautos hat VW für Besserungen genutzt, insbesondere im Digitalbereich: Beim SUV ID.4 läuft laut Berichten die Navigation von Beginn an stabiler, außerdem werden ab diesem Jahr drahtlose Software-Updates „over the air“ unterstützt – bei Elektroauto-Pionier Tesla ist das schon seit Jahren Standard. Auch der ID.3 kann künftig über das Mobilfunknetz neue Software erhalten.

Die ID.-Familie auf der MEB-Architektur ist VWs erste Produktreihe, die von Grund für reinen Elektroantrieb konzipiert ist. Zuvor wurden Modelle wie der ausgelaufene e-Golf oder der vergriffene Kleinstwagen e-up! auf Basis von Verbrenner-Modellen nachträglich umgerüstet. Die Wolfsburger haben beim Start in die Großserien-Elektromobilität offensichtlich Lehrgeld zahlen müssen. „Doch wir lernen aus diesen Fehlern und werden immer besser“, versicherte eine VW-Führungskraft dem Handelsblatt.

Neue Elektroautos von VW dürften demnach bald die von Kunden der Marke erwartete Qualität bieten. Als Nächstes steht 2021 mit dem ID.5 eine Coupé-Variante des ID.4 auf dem Programm, 2022 folgen die Serienversion der Kleinbus-Studie ID. Buzz und deren Transporter-Variante. 2023 soll dann ein Elektro-Kombi auf Basis des Entwurfes ID. Space Vizzion bei den Händlern stehen. Und 2025 sieht VW mit dem ID.2 einen modernen Batterie-Kleinwagen zum Preis von um die 20.000 Euro vor. Weitere Elektroautos diverser Marken innerhalb der Volkswagen-Gruppe sind geplant.