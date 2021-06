Der Tankstellenbetreiber Aral hat eine neue Vorstandsposition für E-Mobilität geschaffen. Den „immer wichtiger werdenden Geschäftsbereich“ verantwortet Alexander Junge, er wird drittes Vorstandsmitglied neben dem Vorsitzenden Patrick Wendeler, der das Tankstellengeschäft vertritt, und Christiane Giesen, die für den Kraft- und Brennstoff-Großhandel sowie das Flüssiggasgeschäft zuständig ist.

„Alexander Junge leitet bereits seit 2019 unser wachsendes E-Mobilitätsgeschäft und ist für den Aufbau der ultraschnellen Ladeinfrastruktur unter der Marke Aral pulse verantwortlich. Dass wir für die E-Mobilität nun eine eigene Vorstandsposition schaffen, unterstreicht die wichtige Bedeutung für unser Geschäft“, sagte Wendeler.

Aral errichtet derzeit „ultraschnelle“ Elektroauto-Ladesäulen mit bis zu 350 Kilowatt an Tankstellen, bis Ende 2021 sollen 500 Ladepunkte an über 120 Stationen am Netz sein. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit Volkswagen geplant, um den Ausbau von besonders schnellen Ladestationen an Aral-Tankstellen in Deutschland und Tankstellen des Mutterkonzerns BP in anderen europäischen Ländern weiter zu beschleunigen.

Seit wenigen Monaten erprobt Aral zusätzlich zu seinem E-Mobilitäts-Angebot an Tankstellen das Laden an Rewe-Supermärkten. Ende März sind die ersten Ladesäulen bei einem Rewe-Standort in Ingolstadt in Betrieb gegangen. Im Mai folgte ein zweiter Teststandort an einem Rewe-Markt in Wiesbaden-Erbenheim. Auf den Parkplätzen stehen jeweils eine 50-Kilowatt-Schnellladesäule mit CCS- und CHAdeMO-Anschluss sowie eine Normalladesäule mit zwei Ladepunkten mit je 22 Kilowatt Ladeleistung. Sie werden von Aral unter der Marke „Aral pulse“ betrieben und stehen neben Rewe-Kunden auch anderen Fahrern von Elektroautos zur Verfügung.