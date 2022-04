NIO bietet Technik für Batteriewechsel anderen Autobauern an

Der chinesische Elektroautobauer NIO setzt bei seiner Expansion nach Europa auch auf Batteriewechselstationen. Im Heimatmarkt hat das Start-up bereits Hunderte davon aufgebaut, mittlerweile planen auch andere Unternehmen in der Volksrepublik mit solchen Systemen. Die Hersteller in Europa und auch US-Elektroauto-Branchenprimus Tesla setzen dagegen auf besonders schnelles Laden. Um seine Technologie weiterzuverbreiten, will NIO sie anderen Unternehmen zur Verfügung stellen.

Man befinde sich in Gesprächen mit mehreren Autoherstellern über die Lizenzierung der Batteriewechsel-Technologie, sagte Europa-Chef Hui Zhang der Financial Times. Dazu müssten die Wettbewerber die gleichen Batterien wie NIO verwenden. Partner müssten ihre Fahrzeuge zudem auf der Plattform des Unternehmens bauen und die Proportionen und das Design der NIO-Batterien berücksichtigen.

Ende 2021 hatte NIO seine 700. Batteriewechselstation in China errichtet. In anderen Ländern möchte das Unternehmen bis 2025 insgesamt 1000 solche Standorte bieten, in Deutschland könnten die ersten Batteriewechselstationen in Berlin und München stehen.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

In der zweiten Generation ermöglicht es die Technik dem Fahrzeug, automatisch in die Station einzuparken. Anschließend wird ein dreiminütiger Batteriewechsel durchgeführt, die Kunden können währenddessen in ihrem Fahrzeug bleiben. Der Batterietausch sei mittlerweile eine der beliebtesten Energielösungen der NIO-Nutzer, so das Unternehmen. Hinzu kommen schnelle und reguläre öffentliche Ladestationen zur Selbstbedienung, mobile Ladeservices und Ladegeräte für zu Hause.

Auch über die Nutzung des von NIO vorangetriebenen Ladenetzes wird laut Zhang mit chinesischen sowie internationalen Autofirmen verhandelt. Das Netzwerk soll bis zur Mitte des Jahrzehnts von derzeit 800 auf weltweit 5000 Ladestationen wachsen.

NIO hat derzeit den SUV-Crossover EC6, die SUV ES6 und ES8 sowie die große Limousine ET7 im Programm. Vor wenigen Monaten wurde zudem die Mittelklasse-Limousine ET5 angekündigt.

„Wir wollen bis 2025 ein etablierter Akteur im Premiumsegment in Europa sein“, erklärte Europa-Chef Zhang. Die Eroberung der Region wird seit letztem Jahr mit einem Pilotprojekt in Norwegen vorbereitet. In diesem Jahr steht unter anderem Deutschland auf dem Programm, hier soll zuerst der ET7 verkauft werden. Welche der weiteren Modelle auch hierzulande eingeführt werden, ist bisher nicht bekannt.