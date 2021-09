Daimler will weiteren Ausbau von Ionity-Schnellladenetz „massiv unterstützen“

BMW, Daimler, Ford und der Volkswagen-Konzern mit den Marken Audi und Porsche haben 2017 das Gemeinschaftsunternehmen Ionity gegründet, um entlang von europäischen Autobahnen Elektroauto-Schnellladestationen zu installieren. Während Volkswagen-Boss Herbert Diess kürzlich öffentlich einen Ionity-Standort als „traurige Angelegenheit“ kritisierte, äußerte sich Daimler-Chef Ola Källenius nun wohlwollend zu dem Projekt.

Ionity sollte eigentlich bis Ende 2020 400 Standorte mit besonders schnellen Ladesäulen errichten, das Ziel wurde aber verfehlt. Aktuell gibt es laut der Website des Unternehmens 362 Standorte, 41 sind im Aufbau. Källenius ist dennoch zufrieden mit dem Projekt: „Wir sind Gründungsmitglied von Ionity und ich muss dem Team gratulieren: Ionity hat das zu Anfang gesteckte Ziel erreicht. Und das lautete, ein europäisches Schnellladenetz entlang der Autobahnen aufzubauen“, sagte er bei der Messe IAA Mobility in München. Er lade regelmäßig bei Ionity, es funktioniere „hervorragend“.

Bei Ionity wird man sich über das Lob des Daimler-Lenkers freuen, nachdem seit August erneute Kritik des Volkswagen-Chefs im Netz die Runde macht. „Zu wenige Ladepunkte am Brenner! Nur 4 – klar, da hält jeder am Shopping Center. Besetzt. Also weitergefahren nach Trento. Auch nach der Kritik im letzten Jahr: kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Betrieb/defekt, traurige Angelegenheit. Das ist alles andere als ein Premium-Ladeerlebnis, Ionity!“, so Diess. Er war mit dem Kompakt-Elektroauto ID.3 in den Urlaub nach Italien gefahren und hatte bereits im letzten Jahr seinen Unmut über die nun abermals angesteuerte Ionity-Station geäußert.

Verbesserungen & Expansion geplant

Ionity hat Diess versichert, dass der Standort am Brenner für Verbesserungen vorgemerkt sei. Man habe diesen Sommer einen starken Anstieg der Auslastung an vielen Standorten registriert und werde darauf reagieren. Zu den Gesellschaftern von Ionity gehören mittlerweile auch Hyundai und Kia, Berichten zufolge könnten bald Renault und der Ölkonzern Shell hinzukommen. Ionity will mit neuen Investoren sein Netz über die ursprünglichen Pläne hinaus erweitern, wahrscheinlich auch vermehrt in Städten.

Während Volkswagen sowie Audi und Porsche künftig auch eigene Schnellladeinfrastruktur vorantreiben, setzt Daimler weiter hauptsächlich auf Ionity. Källenius erklärte bei der IAA, das Angebot weiter zu unterstützen. „Natürlich werden wir eine Version 2.0 anstreben. Ich kann nicht für Ionity sprechen, aber lassen Sie es mich einmal so ausdrücken: Mercedes wird einen weiteren Ausbau dieses Netzwerk ganz sicher massiv unterstützen“, sagte der Daimler-Chef.

„Ich bin ungeduldig. Und ich bin der Meinung, dass wir als Hersteller mit unserer Produktoffensive einen Punkt erreicht haben, an dem wir schneller sind, als der Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangeht. Und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit“, so Källenius. Deshalb sei man weltweit als Konzern dabei, den Ausbau der Ladeinfrastruktur auch auf politischer Ebene voranzutreiben. „Wir haben immer gesagt, dass wir uns um die Produkte kümmern werden. Und das haben wir getan. Aber wenn es unser gemeinsames Ziel ist, eine CO2-freie Welt aufzubauen, müssen in Sachen Ladeinfrastruktur den Worten jetzt auch Taten folgen!“ Hier müssten Politik und Industrie Hand in Hand arbeiten.