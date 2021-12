Daimler, Traton und Volvo forcieren Joint Venture für europäisches E-Lkw-Schnellladenetz

Die drei großen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, Traton Group (Teil des Volkswagen-Konzerns) und Volvo Group haben eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet. Das Joint Venture sieht den Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa vor.

Wie bereits bekanntgegeben, verpflichten sich die Parteien, den notwendigen Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen in Europa anzustoßen und zu beschleunigen. Das geplante Unternehmen soll von den drei Partnern zu je gleichen Teilen gehalten werden und 2022 den Betrieb aufnehmen. Die Parteien wollen hierfür zusammen 500 Millionen Euro investieren.

Innerhalb von fünf Jahren ab Gründung des Joint Ventures sollen mindestens 1700 schnelle Ladepunkte für Ökostrom an und in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Hubs und an Abladestellen errichtet und betrieben werden. Zusätzliche Partner sowie öffentliche Fördermittel sollen dazu beitragen, die Zahl der Ladepunkte darüber hinaus „deutlich“ zu erhöhen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eigenständig operieren und seinen Sitz in Amsterdam in den Niederlanden haben.

„Daimler Truck, Traton Group und die Volvo Group adressieren mit ihrem gemeinsamen Vorhaben den dringend benötigten Aufbau eines Hochleistungs-Ladenetzes, um Lkw-Flottenbetreiber beim Übergang auf CO2-neutrale Transportlösungen zu unterstützen – insbesondere im schweren Fernverkehr“, so die Partner in einer Mitteilung. „Eine Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für den Fernverkehr stellt einen wirtschaftlich sinnvollen Weg dar, um CO2-Emissionen in kurzer Zeit deutlich zu reduzieren. Diese Initiative ist somit ein wichtiger Impuls, um den CO2-neutralen Fernverkehr mit schweren Lkw und Reisebussen zum Erfolg zu führen.“

Das Ladeinfrastruktur-Projekt für Lkw berücksichtigt unterschiedliche Anwendungsfälle. So sollen die Betreiber von Flotten mit Batterie-Fahrzeugen sowohl die in Europa gesetzlich vorgegebene 45-minütige Fahrerruhezeit zum Laden nutzen – vor allem im Fernverkehr, dem Fokus des Joint Ventures – als auch über Nacht laden können.

In ihren weiter eigenständigen Fahrzeugsparten setzen Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group künftig jeweils verstärkt auf Elektromobilität. Daimler Truck und Volvo Group forcieren neben reinen Batterieantrieben auch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrosysteme. Traton Group will sich dagegen auf vollelektrische Fahrzeuge konzentrieren.