BMWs 2014 eingeführter Sportwagen i8 sollte im April auslaufen, wegen einer Coronavirus bedingten Pause der Produktion wurde das Plug-in-Hybridauto aber noch länger gefertigt. Am 11. Juni lief das letzte Fahrzeug der Baureihe vom Band. Der zweite, schon 2013 eingeführte Stromer von BMWs Submarke i – der i3 – wird weiter hergestellt, wahrscheinlich sogar noch bis 2024. Die Kapazitäten könnten demnächst erhöht werden.

Die Produktion des rein elektrischen i3 in Leipzig könne BMW kurzfristig verdoppeln, sagte Werksleiter Hans-Peter Kemser laut der Automobilwoche am Rande einer kleinen Feier zum Produktionsende des i8. „Wir produzieren derzeit in einer Schicht 116 i3 am Tag“, so Kemser. „In zwei Schichten könnten wir 250 pro Tag bauen.“

Ob mehr i3 gebaut werden, hänge von der Nachfrage nach dem Kleinwagen ab. BMW orientiere sich am Markt und produziere „nicht auf Halde“, erklärte Kemser. Mit der aktuellen Stückzahl liege die am 18. Mai nach zwei Monaten Unterbrechung hochgefahrene Produktion des i3 bereits wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.

Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, hat die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm beschlossen. Die Maßnahmen umfassen eine Verdoppelung des staatlichen Anteils an der mit der Industrie aufgelegten Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“. Für Modelle zu einem Netto-Listenpreis bis 40.000 Euro wie den i3 gibt es damit bis auf weiteres 6000 Euro Zuschuss vom Bund, die Hersteller gewähren zusätzlich 3000 Euro als Bruttorabatt (3570 Euro). Hinzu kommt die vorübergehende breite Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent.

Optisch hat sich der aktuell vor Förderung ab 39.000 Euro kostende i3 seit seinem Start vor knapp sieben Jahren nur geringfügig verändert, etwa durch neue Lackierungen. Auch der Antrieb ist weitgehend gleichgeblieben, die Batteriekapazität wurde jedoch deutlich erhöht: Statt anfänglich 22,6 kWh für 190 Kilometer Reichweite werden nun 42,2 kWh für 359 Kilometer mit einer Ladung gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm verbaut. Ebenfalls neu ist der seit 2017 verfügbare i3s mit etwas mehr Motorleistung und sportlicherer Ausstattung.

Im vergangenen Jahr wurden laut der Automobilwoche erstmals etwa 40.000 i3 hergestellt. Wie viele es in diesem Jahr werden, hängt von der Entwicklung der Corona-Krise und der Nachfrage nach Elektroautos ab. Der i3 ist durch die höhere Förderung zwar nun deutlich günstiger zu haben, mittlerweile gibt es aber mehr vergleichbare Modelle zu erschwinglicheren Preisen – etwa Opel Corsa-e, Peugeot e-208 oder auch der etwas größere, im September startende VW ID.3.