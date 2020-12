Volkswagen bietet die ersten Modelle auf dem neuen Elektroauto-Baukasten MEB, den ID.3 und den ID.4, ab Werk bilanziell CO2-neutral an. Für dieses Umweltversprechen setzt der Autobauer an mehreren Stellen an, zu zentralen Maßnahmenpaketen in Deutschland sowie am Standort China haben die Wolfsburger nun weitere Details verraten.

Um den Batterie-Transport für den ID.3 und den ID.4 umweltfreundlicher und effizienter abzuwickeln, hat Volkswagen Ende November im Werk Zwickau den letzten Teil einer „grünen Logistikkette“ von Polen über Braunschweig an den sächsischen Standort in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine Anlage, die Batteriesysteme automatisiert von den ankommenden Zügen ablädt. Der CO2-Ausstoß soll damit um rund 11.000 Tonnen jährlich im Vergleich zum Transport per Lkw sinken.

„Mit dieser grünen und effizienten Logistikkette leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Emissionen des Konzerns und zur bilanziell klimaneutralen Auslieferung des Volkswagen ID.3 und ID.4“, so Thomas Zernechel, Leiter Volkswagen Konzernlogistik. Volkswagen positioniert Zwickau im Konzern als europäisches Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Der umweltfreundliche Transport der Batterien sei ein weiteres wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zur emissionsfreien Fabrik im Rahmen der markenübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie „goTOzero“, heißt es. Seit 2017 sei der CO2-Ausstoß am Standort Zwickau um 60 Prozent gesenkt worden.

Um die E-Auto-Batterien möglichst umweltschonend nach Zwickau zu bringen, werden die Zellmodule per Bahn beim Lieferanten im polnischen Wrocław abgeholt und zunächst in das Braunschweiger Werk des konzerneigenen Zulieferers Volkswagen Group Components gebracht. Beim Zugtransport mit DB Cargo kommt Unternehmensangaben nach in Deutschland exklusiv Ökostrom zum Einsatz. In Braunschweig werden die Zellen vollautomatisch entladen und zu Batteriesystemen montiert. Diese werden ebenfalls automatisch auf den Waggon aufgeladen und wiederum per Schiene nach Zwickau transportiert. Auch dabei kommt Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz. Für die letzte Meile zwischen der Be- und Entladestation Harvesse und der Braunschweiger Werkshalle werden die Transportbehälter auf E-Lkw umgeladen, da in Braunschweig der Gleisanschluss noch nicht direkt an die Montagestelle führt.

Der hohe Automatisierungsgrad ist laut Volkswagen eine wichtige Voraussetzung für die effiziente Batteriemontage an deutschen Standorten. Herzstücke der Anlagen in Braunschweig seien die Ladewagen und in Zwickau die Ladelifte mit jeweils einem Eigengewicht von rund 25 Tonnen. Sie fahren auf eigenen Schienen entlang des Zuges und heben die Spezialbehälter mit Batteriemodulen beziehungsweise Batteriesystemen automatisch aus oder in die Waggons. Das Be- oder Entladen eines Zuges dauert rund fünf Stunden.

Umweltschonende MEB-Produktion in China

Bei der weltweiten E-Mobilitäts-Offensive von Volkswagen spielt China als weltgrößter Automarkt eine besondere Rolle. Auch dort treibt der Konzern eine umweltschonende Produktion seiner MEB-Stromer voran. Anfang November wurden mit dem ID.4 Crozz von FAW-Volkswagen und dem ID.4 X von Saic Volkswagen die beiden ersten China-spezifischen Modelle der ID.-Familie vorgestellt. Marktstart ist Anfang 2021. Mittlerweile hat die Produktion der beiden Modelle in den MEB-Werken Foshan und Anting begonnen.

Das Werk in Anting ist das weltweit erste neu gebaute MEB-Werk von Volkswagen, das ausschließlich auf die Herstellung von rein elektrischen Fahrzeugen ausgerichtet ist. Das Werk in Foshan wurde auf dem Gelände der ursprünglichen Produktionsanlage umgestaltet. Dort können künftig sowohl konventionelle Modelle mit Verbrennungsmotor auf der Grundlage der MQB-Plattform als auch rein elektrische MEB-Modelle auf einer Produktionslinie gebaut werden. Das flexible Setup ermögliche die gleichzeitige Produktion von sechs bis acht MEB-Modellen, berichtet Volkswagen.

Beide Projekte in China wurden im zweiten Halbjahr 2018 begonnen und innerhalb von zwei Jahren zur Serienproduktion gebracht. Im Werk Anting wurden Volkswagen zufolge zahlreiche energiesparende und umweltfreundliche Maßnahmen umgesetzt, darunter eine Solaranlage, verbesserte Wärmetauschersysteme, intelligente Lichtsteuerung und Abfallmanagement sowie Regenwasserrecycling. Dadurch habe man Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Kohlendioxidabfälle, flüchtige organische Verbindungen und allgemeinen Abfall im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugwerken um jeweils 20 Prozent reduziert.

In Foshan würden alle MEB-Fahrzeuge mit Ökostrom produziert, wodurch der Produktionsprozess CO2-neutral wird, erklärt Volkswagen. Darüber hinaus sei eine 200.000 Quadratmeter große Solaranlage installiert worden, die eine Spitzenleistung von 8,2 Megawatt und eine Gesamtleistung von 9000 Megawattstunden pro Jahr an erneuerbarer Energie liefert. Dies führe zu einer Einsparung von 7900 Tonnen CO2 pro Jahr. Durch ein Wasserrecycling-System würden zudem 44 Prozent des im Produktionsprozess verwendeten Wassers wiederverwertet.