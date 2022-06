NIO will in Deutschland flächendeckend Batterietauschstationen errichten

Der chinesische Elektroautobauer NIO expandiert nach Europa. Dabei setzt das Start-up wie auf dem Heimatmarkt auf Batteriewechselstationen. Auch in Deutschland soll ein flächendeckendes Netz für den automatischen Tausch von leeren gegen vollgeladene Akkupakete entstehen.

„Wir suchen gerade Standorte für unsere Power-Swap-Stations, in denen NIO-Fahrer ihre leere Batterie in wenigen Minuten gegen eine volle tauschen können“, sagte Deutschlandchef Ralph Kranz im Interview mit der Zeitschrift kfz-betrieb. Wie viele Batteriewechselstationen in Deutschland gebaut werden sollen, verriet der Manager nicht. NIO wolle Standorte an wichtigen Verkehrsachsen und -knotenpunkten. Angedacht seien vor allem Parkplätze von Einzelhandelsunternehmen in Innenstädten und in der Nähe von Autobahnen und größeren Straßen.

In China hat NIO mittlerweile über 900 Tauschstationen in Betrieb genommen, zum Jahresende sollen es 1300 sein. Bis Ende 2025 plant das Unternehmen mit weltweit 4000 aktiven Batteriewechselstationen, davon etwa 1000 außerhalb Chinas. Man sehe dies in erster Linie als komfortable Ergänzung für die Kunden, erklärte Kranz. Ihnen werden die Chinesen hierzulande auch andere Ladeangebote machen: über Partner Zugriff auf ein flächendeckendes Ladenetzwerk sowie eigene Ladestationen inklusive Schnellladesäulen. Kunden können sich zudem eine Wallbox für zu Hause bei NIO bestellen.

NIO sei beim Batteriewechsel offen für Kooperationen, sagte Kranz. Das Unternehmen befindet sich eigener Aussage nach bereits in Gesprächen mit mehreren Autoherstellern über die Lizenzierung seiner Technologie. Dazu müssten die Wettbewerber allerdings die gleichen Batterien wie NIO verwenden. Partner müssten ihre Fahrzeuge außerdem auf der Plattform des Unternehmens bauen und die Proportionen und das Design der NIO-Batterien berücksichtigen.

In der zweiten Generation ermöglichen es die Batteriewechselstationen von NIO dem Fahrzeug, automatisch in die Station einzuparken. Anschließend wird in drei Minuten ein Batteriewechsel durchgeführt, die Kunden können währenddessen in ihrem Fahrzeug bleiben. In Deutschland könnten die ersten Batteriewechselstationen in Berlin und München stehen.

NIO hat derzeit den SUV-Crossover EC6, die SUV ES6 und ES8 sowie die große Limousine ET7 im Angebot. In Arbeit sind zudem die Limousine ET5 und das SUV ES7 im Mittelklassesegment.

Bis 2025 will NIO ein etablierter Akteur im Premiumsegment in Europa sein. Die Eroberung der Region ist 2021 mit einem Pilotprojekt in Norwegen gestartet. In diesem Jahr steht unter anderem Deutschland auf dem Programm, hier soll zuerst der ET7 verkauft werden.