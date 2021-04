Der Daimler-Konzern und die BMW-Gruppe bringen in diesem Jahr mehrere neue Elektroautos auf den Markt und fahren die Produktion von rein sowie teilelektrischen Modellen deutlich hoch. Schon mit dem aktuellen Angebot an Elektrofahrzeugen haben die deutschen Premium-Hersteller zunehmenden Erfolg, beide meldeten für das erste Quartal 2021 deutliches Wachstum beim E-Absatz.

BMW

Die BMW-Gruppe lieferte in den ersten drei Monaten des Jahres 636.606 Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce aus (+33,5 %) und erzielte damit im ersten Quartal eine neue Bestmarke. „Vor allem hat die große Nachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen den Absatz beflügelt. Wir haben in den vergangenen drei Monaten mehr als doppelt so viele E-Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahreszeitraum“, sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. „Damit sind wir auf Kurs, bis Ende dieses Jahres mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge auszuliefern und insgesamt mindestens eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auf der Straße zu haben.“

Mit 70.207 Einheiten konnte die BMW Group den Absatz sowohl von Plug-in-Hybrid- als auch vollelektrischen Fahrzeugen im ersten Quartal des Jahres weltweit mehr als verdoppeln. Das aktuelle Angebot des Konzerns bestehend aus dem BMW iX3, dem BMW i3 und dem MINI Cooper SE wird im Laufe des Jahres mit dem BMW iX und dem BMW i4 erweitert. „Das Interesse unserer Kunden an diesen beiden Fahrzeugen ist groß und unterstreicht eindrucksvoll unser perfektes Timing: der BMW iX und der BMW i4 kommen genau zum richtigen Zeitpunkt“, so Nota.

Die BMW-Gruppe will ab 2023 rund ein Dutzend vollelektrische Modelle auf der Straße haben. In den kommenden Jahren folgen dazu unter anderem entsprechende Versionen der BMW 5er Reihe, des BMW 7er, des BMW X1 sowie des Nachfolgers des MINI Countryman. In zwei Jahren will der Konzern in rund 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente jeweils mindestens ein rein elektrisches Modell auf der Straße haben.

Bis 2025 soll der Absatz vollelektrischer Modelle jährlich im Schnitt um deutlich mehr als 50 Prozent steigen und damit gegenüber 2020 mehr als verzehnfacht werden. Die BMW-Gruppe erwartet, dass im Jahr 2030 der Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen mindestens 50 Prozent ihres weltweiten Absatzes betragen wird. Bei der Marke MINI soll dieser Anteil bereits im Jahr 2027 erreicht werden. Anfang der 2030er-Jahre soll MINI ein ausschließlich vollelektrisches Angebot haben. Insgesamt plant die BMW-Gruppe, in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.

Daimler

Die Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz Cars hat im ersten Quartal 2021 weltweit 590.999 Pkw verkauft (+22,3 %). Der globale xEV-Anteil – mit xEV fasst Daimler Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge zusammen – am Absatz von Mercedes-Benz Cars lag bei etwa 10 Prozent mit rund 59.000 Einheiten, darunter mehr als 16.000 vollelektrische Pkw. In Europa war mehr als jeder vierte verkaufte Pkw von Mercedes-Benz und der Kleinwagen-Marke Smart ein xEV.

Der im Januar vorgestellte neue kompakte Elektro-SUV EQA trifft laut den Schwaben auf eine positive Kundenresonanz. „Rund 20.000 Bestellungen für den EQA sind ein tolles Feedback unserer Kunden und ein vielversprechender Start in unser Mercedes-EQ-Jahr 2021“, sagte Mercedes-Vertriebschefin Britta Seeger. Die ersten Auslieferungen des EQA an Kunden sind Ende März gestartet.

Mit der Luxuslimousine EQS, dem kompakten SUV EQB und der Business-Limousine EQE finden 2021 drei weitere Premieren von der Elektroauto-Submarke Mercedes-EQ statt. Die neuen Modelle ergänzen das aktuelle Angebot von insgesamt sechs vollelektrischen Pkw. „Bei der Elektrifizierung halten wir das Tempo weiter hoch: Am 15. April präsentieren wir mit dem EQS das Flaggschiff-Modell unseres vollelektrischen Portfolios. Ich bin überzeugt, dass der EQS als echter Game Changer in Sachen Fahrerlebnis und Connected Services unsere Kunden auf der ganzen Welt faszinieren wird“, so Seeger. Mercedes-Benz Cars werde zudem sein xEV-Portfolio auf annähernd 30 Modellvarianten bei den Plug-in-Hybriden bis Ende 2021 erweitern.

Auch die leichten Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz werden zunehmend in E-Versionen angefragt, der eSprinter und der eVito trugen Unternehmensangaben nach insbesondere in Europa zum Wachstum bei. „Mit rund 1.200 verkauften elektrifizierten Transportern im ersten Quartal haben wir das Vorjahresergebnis im gleichen Zeitraum um rund 150 % übertroffen. Dies unterstreicht unser strategisches Ziel, führend im Bereich der Elektromobilität zu sein“, sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans Marcus Breitschwerdt. „In der zweiten Hälfte dieses Jahres werden wir den neuen Citan auf den Markt bringen, gefolgt von seiner elektrischen Version im nächsten Jahr. Damit sind wir in jedem Segment ein Anbieter von Elektro-Vans.“