2021 kommen diverse neue Elektroautos auf den Markt, viele davon zielen mit alltagstauglicher Reichweite zu erschwinglichen Preisen auf den Massenmarkt ab. Die folgende Übersicht zeigt in diesem Jahr in Deutschland erwartete Modelle mit Fokus auf Privatkunden.

Audi e-tron GT (Preis offen)

Der e-tron GT ist das dritte Serien-Elektroauto von Audi nach dem SUV e-tron und dem SUV-Coupé e-tron Sportback. Der Gran Turismo nutzt die von Porsche für die Sportlimousine Taycan entwickelte Plattform J1. Mit 434 kW (590 PS) beschleunigt der e-tron GT in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 240 km/h. Die Reichweite wurde gemäß WLTP-Norm mit „über 400 Kilometer“ angekündigt.

Audi Q4 e-tron (Preis offen)

Mit dem kompakten Q4 e-tron bringt Audi sein zweites Elektroauto im klassischen SUV-Segment auf den Markt. Das unter dem SUV e-tron angesiedelte Modell nutzt den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) der Konzernmutter VW. Mit 225 kW (306 PS) soll der Q4 e-tron in 6,3 Sekunden auf Tempo 100 sprinten, bei 180 km/h wird abgeregelt. Als Reichweite verspricht Audi mehr als 450 Kilometer gemäß WLTP-Standard.

BMW i4 (Preis offen)

Das Gran Coupé i4 folgt auf das Ende 2020 eingeführte Batterie-SUV iX3. BMW knüpft mit diesen und weiteren geplanten Modellen an sein 2013 eingeführtes erstes vollelektrisches Serienauto i3 ab. Mit 390 kW (530 PS) soll der i4 in vier Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis über 200 km/h fahren. Als Reichweite werden bis zu 600 Kilometer nach WLTP genannt.

BMW iX (Preis offen)

Der BMW iX ist ein weiteres Elektroauto der Marke im SUV-Segment. Der bayerische Hersteller hat das Modell als „Zukunftsbaukasten“ für wichtige neue Technologien konzipiert. Mit über 370 kW (500 PS) soll der Sprint bis 100 km/h weniger als fünf Sekunden dauern. Die Reichweite beträgt laut dem Hersteller über 600 Kilometer im WLTP-Zyklus.

Citroën Ami (Preis offen)

In Frankreich bietet Citroën den Ami bereits an, in diesem Jahr soll der batteriebetriebene Kleinstwagen auch nach Deutschland kommen. Das Modell ist mit 6 kW (8,16 PS) und einer Reichweite von 75 Kilometer gemäß dem Motorrad-Testzyklus WMTC speziell für die Stadt gedacht.

Dacia Spring (Preis offen)

Der Dacia Spring basiert auf dem 2019 in China eingeführten kleinen SUV K-ZE der Konzernmutter Renault. Hierzulande vertreiben die Franzosen das Fahrzeug nicht selbst, sondern über ihre rumänische Günstig-Tochter. Der Dacia Spring soll 33 kW (45 PS) und 200 Kilometer WLTP-Reichweite bieten.

Ford Mustang Mach-E (46.900 Euro)

In den USA wird der Mustang Mach-E seit Ende 2020 ausgeliefert, ab 2021 will Ford das SUV auch an Kunden in Deutschland übergeben. Das neue Elektroauto-Flaggschiff des US-Traditionsherstellers beschleunigt zum Start je nach Ausführung mit 258 kW (346 PS) in 5,1 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 180 km/h. Die Reichweite liegt bei bis zu 610 Kilometer nach WLTP.

Hyundai Ioniq 5 (Preis offen)

Der Ioniq 5 ist das erste von drei von Hyundai angekündigten neuen Elektroautos. Mit diesen und weiteren Modellen wollen die Südkoreaner die Submarke Ioniq zu einer Elektroauto-Familie wachsen lassen. Der Ioniq 5 kommt voraussichtlich auf 230 kW (313 PS), womit der Sprint auf Tempo 100 in 5,2 Sekunden gelingt. Die Reichweite gibt der Hersteller mit rund 450 Kilometer gemäß WLTP-Norm an.

Lotus Evija (2 Mio. Euro)

Mit dem Super-Sportwagen Evija wagt Lotus den Einstieg in die E-Mobilität. Der Bolide beschleunigt mit 1471 kW (2000 PS) in unter drei Sekunden auf 100 km/h und wird über 320 km/h schnell. Die Reichweite soll 400 WLTP-Kilometer betragen.

Mercedes EQA (Preis offen)

Der EQA sollte eigentlich ein Elektroauto im Format der A-Klasse werden, später entschied sich Mercedes aber für ein Modell auf Basis des kompakten Verbrenner-SUV GLA. Konkrete technische Details zum EQA sind noch nicht bekannt, Insidern zufolge könnte es Modelle mit bis zu 250 kW (340 PS) und über 400 Kilometer Reichweite geben.

Mercedes EQB (Preis offen)

Der nach dem EQA kommende EQB ist eine Elektroauto-Variante des neuen Kompakt-SUV mit Verbrenner-Technik GLB. Wie beim EQA sind bisher keine Technik-Details bekannt, es könnten aber wohl ebenfalls bis zu 250 kW (340 PS) und mehr als 400 Kilometer Reichweite geboten werden.

Mercedes EQS (Preis offen)

Mit dem EQS bringt Mercedes ein luxuriöses Elektroauto im Stil der S-Klasse auf den Markt. Die Limousine führt die neue Elektro-Architektur EVA ein. Für den EQS wurden über 350 kW (476 PS) und eine Beschleunigung auf 100 km/h in unter 4,5 Sekunden angekündigt. Als Reichweite werden 700 Kilometer gemäß WLTP-Norm in Aussicht gestellt.

Microlino (12.000 Euro)

Die Schweizer Elektroauto-Knutschkugel Microlino sollte eigentlich schon als Serienfahrzeug auf den Straßen unterwegs sein, der Start verzögerte sich aber wegen Rechtsstreitigkeiten. Das noch in Entwicklung befindliche Modell soll auf eine Leistung von 11 kW (15 PS) kommen, bis zu 90 km/h schnell fahren und bis zu 200 Kilometer WLTP-Reichweite erzielen.

Nissan Ariya (Preis offen)

Der Coupé-Crossover Nissan Ariya auf der neuen E-Auto-Plattform CMF-EV von Renault-Nissan-Mitsubishi ist hochpreisiger als der Kompaktwagen Nissan LEAF positioniert, dafür bietet er mehr Komfort, Reichweite, Leistung und Fahrdynamik. Das Top-Modell mit 290 kW (394 PS) beschleunigt in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 und weiter bis 200 km/h. Die Reichweite liegt bei bis zu 500 Kilometer.

Opel Mokka-e (32.990 Euro)

Der Mokka-e ist das zweite Volumen-Elektroauto von Opel nach dem 2019 eingeführten Corsa-e. Auch der neue SUV-Crossover teilt sich die Technik der französischen PSA-Gruppe mit den Konzernschwestern Citroën, DS und Peugeot. Der Antrieb leistet 100 kW (136 PS), von Null auf Hundert geht es in 9,0 Sekunden, maximal sind 150 km/h möglich. Die Reichweite beträgt im WLTP-Zyklus 324 Kilometer.

Pininfarina Battista (2 Mio. Euro)

Mit dem Battista baut das italienische Designstudio Pininfarina erstmals ein komplett eigenes Auto. Der Battista soll dank 1398 kW (1900 PS) in weniger als zwei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, Schluss ist erst bei 350 km/h. Die Reichweite soll bei 450 Kilometer liegen.

Renault Mégane eVision (Preis offen)

Mit der Serienversion des Mégane eVision erweitert Renault sein Elektroauto-Portfolio um einen kompakten Crossover. Das Modell verfügt über 160 kW (217 PS), was es in unter acht Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt. Pro Ladung sollen 450 Kilometer im WLTP-Zyklus möglich sein.

Rimac C_Two (ca. 1,8 Mio. Euro)

Der C_Two ist der zweite Super-Sportwagen des kroatischen E-Auto-Zulieferers Rimac, in den unter anderem Porsche und Hyundai investiert haben. Der C_Two soll mit 1408 kW (1914 PS) in 1,9 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und 412 km/h schnell fahren. Als Reichweite werden 550 Kilometer im WLTP-Zyklus anvisiert.

Seat Cupra el-Born (Preis offen)

Der el-Born wurde 2019 eigentlich als Seat angekündigt, kommt nun aber als Modell der sportlichen Submarke Cupra. Auf Basis von VWs MEB-Plattform werden 150 kW (204 PS) für eine Beschleunigung in 7,5 Sekunden von Null auf Hundert erwartet. Als Reichweite sind 420 WLTP-Kilometer geplant.

Škoda Enyaq iV (38.850 Euro)

Der Enyaq iV wird die erste Baureihe von Škoda auf Basis von VWs Elektroauto-Baukasten MEB. Der Enyaq iV bietet je nach Version bis zu 150 kW (204 PS) und 510 Kilometer Reichweite gemäß WLTP.

Tesla Model Y (59.600 Euro)

In den USA verkauft Tesla das Model Y schon länger, ab diesem Jahr soll es auch an deutsche Kunden geliefert werden. Der US-Hersteller baut dazu eine Fabrik in Brandenburg nahe Berlin. Das Model Y wird hierzulande zunächst in zwei Versionen angeboten, die in bis zu 3,7 Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis 241 km/h beschleunigen. Pro Ladung sind bis zu 505 Kilometer möglich.

Toyota Mirai 2 (63.900 Euro)

Der Toyota Mirai ist eines der wenigen Elektroautos, das mit wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle statt möglichst großer Batterie alltagstaugliche Reichweite bietet. Das Modell wird 2021 in der zweiten, umfassend überarbeiteten Generation verkauft. Der Wasserstoff-Elektro-Antrieb leistet 130 kW (182 PS) und ermöglicht gemäß WLTP eine Reichweite von 650 Kilometer.

Volvo XC40 Recharge (62.000 Euro)

Der XC40 Recharge ist das erste Elektroauto von Volvo. Das schwedische Kompakt-SUV fährt mit 300 kW (408 PS) in 4,9 Sekunden auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h.

VW ID.4/ID.5 (44.450 Euro)

Eigentlich wollte VW den ID.4 schon Ende 2020 einführen, das auf der MEB-Plattform aufbauende Elektro-SUV kommt nun aber erst Anfang 2021 zu den Kunden. Eventuell startet in diesem Jahr auch die Coupé-Variante ID.5 mit Anleihen an der Studie ID. Crozz. Den ID.4 baut VW zum Start in Versionen mit bis zu 150 kW (204 PS), das reicht für den Sprint von Null auf Hundert in 8,5 Sekunden und 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. Als Reichweite werden bis zu 520 Kilometer nach WLTP geboten.